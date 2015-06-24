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'Haberler gerçeği yansıtmıyor'

Adıyaman Valiliğinden, HDP'nin Diyarbakır mitingindeki patlamaya ilişkin tutuklanan zanlı hakkında Zaman gazetesinde yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi

'Haberler gerçeği yansıtmıyor'

Adıyaman Valiliğinden, HDP'nin Diyarbakır mitingindeki patlamaya ilişkin tutuklanan zanlı hakkında Zaman gazetesinde yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi

24 Haziran 2015 Çarşamba 15:39
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'Haberler gerçeği yansıtmıyor'

ADIYAMAN - Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "24 Haziran 2015 tarihli Zaman gazetesinde, 'Diyarbakır bombacısı saldırı günü takipten çıkarılmış' şeklinde bir haber yayınlanmıştır. İlimizle ilgili haberde geçen konular gerçekleri kesinlikle yansıtmamaktadır" denildi.

Diyarbakır İstasyon Meydanı'nda 5 Haziran'da HDP'nin mitingi sırasında meydana gelen 2 ayrı patlama sonucu 4 kişi hayatını kaybetmiş, 100'ün üzerinde kişi yaralanmıştı. Patlamaya ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan, Adıyaman nüfusuna kayıtlı O.G, 10 Haziran'da "kasten öldürmek" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanmıştı.

AA

Son Güncelleme: 24.06.2015 14:40
Anahtar Kelimeler:
Adıyamanönce Vatan
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