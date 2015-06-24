'Haberler gerçeği yansıtmıyor'

ADIYAMAN - Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "24 Haziran 2015 tarihli Zaman gazetesinde, 'Diyarbakır bombacısı saldırı günü takipten çıkarılmış' şeklinde bir haber yayınlanmıştır. İlimizle ilgili haberde geçen konular gerçekleri kesinlikle yansıtmamaktadır" denildi.



Diyarbakır İstasyon Meydanı'nda 5 Haziran'da HDP'nin mitingi sırasında meydana gelen 2 ayrı patlama sonucu 4 kişi hayatını kaybetmiş, 100'ün üzerinde kişi yaralanmıştı. Patlamaya ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan, Adıyaman nüfusuna kayıtlı O.G, 10 Haziran'da "kasten öldürmek" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanmıştı.

