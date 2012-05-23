Haberler asılsız

ANKARA

TRT Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Eurovision Şarkı Yarışması'nın en tecrübeli kurumlarından biri olduğuna ve hiçbir yıl, şarkı yarışmasının finallerinde, bilet temininde ve bilet dağıtımında sorun yaşamadığı belitilerek, şunlar kaydedildi:

''2012 Eurovision Şarkı Yarışması Finalleri'nde de, TRT Kurumu, kendisine gelen tüm başvuruları değerlendirmiş ve yeteri kadar bilet temin edip, bu biletleri yetkililere teslim etmiştir.

2012 Eurovision Şarkı Yarışması için, Bakü'de bulunan resmi delegasyonunda yer alan sanatçı ve ekibinin, yarı final ve final biletlerinde hiçbir sıkıntı yoktur. Yarı final öncesi aile yakınlarını finallere getirmek isteyen bazı mihraklar; uluslararası bir yarışmanın akreditasyon kurallarını unutup, bilet talebinde bulunmuşlardır.

Bu kişiler, TRT'den temin ettikleri bilete, uluslararası yetkili kuruluşa akreditasyon yaptıramayınca da iftira niteliğinde açıklamalarda bulunmuşlardır. 2012 Eurovision Şarkı Yarışması'nda, en iyi dereceyi almak için çalışan TRT çalışanları ve sanatçımız Can Bonomo, bazı yetkisiz kişilerin internet ortamında yaydıkları iddiaların asılsız olduklarını belirtmektedirler.''