Başbakan Yıldırım, Türkiye Haber Kameramanları Derneği Başkanı Polatel ve dernek üyelerini Çankaya Köşkü'nde kabul etti.
Basına kapalı gerçekleşen kabulde, Polatel, dernek tarafından hazırlanan ve Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında yaşananların anlatıldığı "kalkışMA" isimli kitabı, Başbakan Yıldırım'a takdim ederek, kitap hakkında bilgi verdi.
Yıldırım'a, kitapta 15 Temmuz'da çalışan gazetecilerin anılarının yer aldığını belirten Polatel, "Bu kitap, tarihe ışık tutacak. Arkadaşlarımız evlerine girdikleri ana kadar yaşadıklarını aktardı." diye konuştu.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görev yaptığı 15 Temmuz gecesinde, Beştepe'deki bombalamaya şahit olduğunu ifade eden Polatel, bizzat yaşadığı, Türk milletinin 15 Temmuz'da demokrasilerine sahip çıkış anlarını dünya kamuoyuna anlatmaya devam edeceklerini kaydetti.
Yıldırım, 102 gazetecinin darbe girişimine ilişkin anılarının anlatıldığı kitap dolayısıyla teşekkür etti.
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