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Haber kameramanlarına mesleki standart geliyor

Mesleki Yeterlilik Kurumu ile Türkiye Haber Kameramanları Derneği arasında imzalanan protokolle derneğe mesleki standart ve yeterlilik belgesi hazırlama yetkisi verildi.

Haber kameramanlarına mesleki standart geliyor

Mesleki Yeterlilik Kurumu ile Türkiye Haber Kameramanları Derneği arasında imzalanan protokolle derneğe mesleki standart ve yeterlilik belgesi hazırlama yetkisi verildi.

06 Haziran 2018 Çarşamba 13:57
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Haber kameramanlarına mesleki standart geliyor

ANKARA

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile Türkiye Haber Kameramanları Derneği arasında ulusal meslek standardı ve ulusal yeterlilik hazırlama iş birliği protokolü imzalandı.

Mesleki Yeterlilik Kurumunda imzalanan protokol kapsamında, Türkiye Haber Kameramanları Derneği, haber kameramanlığının ulusal mesleki standardını ve ulusal yeterliliğini hazırlamaya yetkili kuruluş sayıldı.

Basın, Yayın ve Enformasyon Genel Müdürü Mehmet Akarca, haber kameramanlarını "kamuoyunu aydınlatmada ilk gören göz, ilk duyan kulak" şeklinde niteleyerek bir mesleki standarda sahip olmalarının önemine işaret etti.

MYK Başkanı Adem Ceylan, çalışma hayatındaki verimliliği artırmak amacıyla bugüne kadar yaklaşık 800 ulusal meslek standardının yürürlüğe konulduğunu söyledi.

Haber kameramanlarının, görevleri icabı "herkesin kaçtığı yerlere koşan" kişiler olduğunu vurgulayan Ceylan, "Bugün, bu zor görevi ifa eden bir meslek grubunun ulusal meslek standartlarına kavuşmasını ve onlara ulusal düzeyde yeterlilik belgesi sağlanması konusunda protokol imzalayacağız." dedi.

Türkiye Haber Kameramanları Derneği Başkanı Aytekin Polatel ise haber kameramanlığının daha çok usta çırak ilişkisiyle gelişip olgunlaştığını, artık yazılı kuralları olan bir meslek standardına kavuşacağını ifade etti.

İmza töreninin sonunda katılımcılar ve haber kameramanları hatıra fotoğrafı çektirdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile Türkiye Haber Kameramanları Derneği
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