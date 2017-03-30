Güzellik uzmanlarının sorunlarına ilişkin karar Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, güzellik uzmanlarının sorunlarına ilişkin canlı yayında onayladığı Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, "İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in yürürlüğe konulması, 20 Mart'ta Bakanlar Kurulu tarafından kararlaştırıldı.

Söz konusu yönetmelikteki "Sıhhi Müesseseler İçin Sınıflarına ve Özelliklerine Göre Aranacak Nitelikler" kısmında yer alan "Güzellik Salonları" bölümünün 11 numaralı alt başlığı, "Güzellik salonlarına alınan epilasyon ve depilasyon amaçlı cihazlar ile bu cihazların taşıdığı teknik özellikler yıllık olarak her yılın Aralık ayı sonu itibarıyla; yeni cihaz alınması durumunda ise 10 iş günü içinde, sorumlu müdür tarafından yetkili idareye ve valilik aracılığıyla il sağlık müdürlüğüne bildirilir. Güzellik salonlarında yetkili idarelerce yapılacak denetimlerde il sağlık müdürlüğü temsilcisi de yer alır. Denetimlerde foto epilasyon cihazlarının nanometre aralığını tespit etmek için joulmetre ölçüm aleti veya benzeri aletler kullanılır." şeklinde değiştirildi.

Yönetmelik değişikliği ile aynı bölümün "a" alt bendi de "Lazer epilasyon yöntemleri hariç tıbbi cihaz kapsamına girmeyen cihazları kullanarak tıbbi amaçlı olmayan epilasyon ve depilasyon işlemleri (Epilasyon işlemini gerçekleştirecek güzellik uzmanlarının kullanacağı epilasyon cihazlarıyla ilgili 3308 sayılı Kanun kapsamında alınan ustalık belgesi veya üniversitelerin ilgili alanlarından mezun olduğunu gösterir diploma veya üniversitelerin ilgili lisans ve önlisans alan ve mesleki yeterlilik belgesinden birisine sahip olması zorunludur. Bu diploma ve belgelerin yurt dışından alınmış olması halinde bunların ilgili mevzuata göre denkliğinin kabul edilmiş olması şarttır. Milli Eğitim Bakanlığının tanıdığı ve önceden alınmış diğer diplomalar ve kurs bitirme belgeleri müktesep hak kapsamında değerlendirilir.)" şeklinde düzenlendi.

Yönetmeliğe eklenen geçici madde ile bir ay içinde güzellik salonlarında bulunan epilasyon ve depilasyon amaçlı cihazlar ile bu cihazların taşıdığı teknik özellikler sorumlu müdür tarafından yetkili idareye ve valilik aracılığıyla il sağlık müdürlüklerine bildirilmesi kararı alındı.