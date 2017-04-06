Güzellik uzmanları epilasyon cihazlarını geri kazandı

İstanbul Güzelli̇k Uzmanları ve Güzelli̇k Salonu İşletmeci̇leri̇ Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı (İGDESO) Ayşe Aydın, geçtiğimiz günlerde güzellik uzmanlarının sorunlarına ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından canlı yayında imzalanan kararnameye ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, yaşanan süreçte gelinen noktaya ilişkin bilgi verdi.

Erdoğan tarafından kararnameyle çözülen sorunun 8 yıldır sürdüğünün altını çizen Aydın, meslek mevzuatlarının içinde epilasyon türlerinin tamamının bulunduğunu ve ustalık belgesi alabilmek için alaylılara da lise ve üniversite mezunlarına da uzun yıllar çalışmasının zorunluluğunu anlattı. İlkokul mezunlarının en az 11 yıl çalıştıktan sonra ustalık alabildiğine işaret eden Aydın, lise ve üniversite mezunlarında da durumun buna benzer olduğunu, güzellik uzmanı olabilmek için gerekli diploma ve belgeleri almanın uzun yıllar sürdüğünü bildirdi.

Aydın kendi iş yerini açmak isteyen güzellik uzmanlarının zamanında bu iş yerlerini açtıklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Ben uzun yıllar emek verdim ve ben de açtım. Daha sonra plastik cerrahi ve dermatoloji dernekleri bizim İşyeri Açma ve Çalıştırma Yönetmeliği mevzuatımıza dava açtı, 'epilasyon işlemi tıbbi işlemdir ve bu benim işimdir' dedi. Danıştay da yürütmeyi durdurma kararı verdi. Bizim iş yerlerimiz, epilasyon cihazlarımız mühürlendi.

Epilasyon cihazlarına yatırım yapan esnaf gizli gizli bunu yapmaya devam edince de hepsi hapis cezası aldı. Hak sahibi olduklarını sanan bazı hekimler özel avukatlarını devreye sokarak büyük çabalar ile esnafı mağdur etti. Konunun düzeltilmesine ilişkin taslağı ise en Cumhurbaşkanımız hakkı hak edene teslim ederek, Külliye de kararı imzalayıp, bizim başımıza altın tacı taktı."

Kararnamenin imzalanması ve Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından şu an güzellik salonu işletmecilerinin artık yasal olarak cihazlarını kullanmaya başladığını belirten Aydın, "Artık başımız dik şekilde, kapı altına saklanmadan, korkmadan cihazlarımızı kullanmaya devam edeceğiz." diye konuştu.