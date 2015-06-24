Güzel sanatlar ile spor liselerine başvuru süresi uzatıldı

ANKARA - Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) yapılan yazılı açıklamada, 2015-2016 eğitim ve öğretim yılında güzel sanatlar liseleri ile spor liselerinin 9. sınıflarına alınacak öğrencilerin seçimi ve kayıtlarına ilişkin hususların genelgeyle duyurulduğu ancak süreçte yeni okulların açılması ve 15-24 Haziran tarihleri arasında başvuru yapamayan öğrencilerin bulunması nedeniyle süresinin uzatılması yönünde talepler alındığı belirtildi.

Açıklamada, bu nedenle söz konusu öğrencilerin mağduriyetini önlemek amacıyla başvuru süresinin 28 Haziran Pazar günü saat 17.00'ye kadar uzatıldığı ifade edildi.