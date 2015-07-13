Güvenlik güçlerine ateş açıldı

AĞRI - Ağrı Valiliği, Doğubayazıt ilçesinde "operasyonu önlemek için canlı kalkan olan köylüler ile güvenlik güçleri arasında gerginlik çıktığı ve PKK terör örgüt üyelerinin bunun üzerine ateş açtığı" ile ilgili çıkan haberlerin tamamen asılsız, gerçek dışı ve yalan olduğunu bildirdi.



Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında, Doğubayazıt ilçesinde Ağrı Dağı'na operasyon düzenlemek üzere bölgeye giden güvenlik güçleri ile operasyonu önlemek için "canlı kalkan" olarak bölgeye gitmek isteyen vatandaşlar arasında gerginlik çıktığı, PKK terör örgütü üyelerinin bunun üzerine ateş açtığı ve çatışma yaşandığına dair gerçeği yansıtmayan haberlerin yer alması üzerine açıklama yapma gereği duyulduğu belirtildi.



Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Dün saat 16.00 sıralarında Doğubayazıt ilçesine bağlı Topçatan ve Gülyüzü köylerinde PKK terör örgütünün vatandaşları kalkan olarak kullanmak suretiyle yol kesme eylemi gerçekleştireceğine dair alınan bilgi üzerine, güvenlik güçlerimizce eylemin gerçekleştirileceği yol güzergahında güvenlik önlemi alınmıştır. Topladıkları köylülerle birlikte söz konusu yere gelen PKK terör örgütü üyelerinin güvenlik güçlerini fark etmesi üzerine teröristler tarafından güvenlik güçlerimize ateş açılmıştır. Güvenlik güçlerimizin açılan ateşe karşılık vermesi üzerine teröristler geldikleri yöne doğru kaçmışlardır. Getirilen vatandaşlardan alınan ifadelerde, bir kısmının zorla getirildiği ve kalkan olarak kullanılmak istendiklerini beyan etmişlerdir."



