Gürültü şampiyonu 'trafik'

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 2012'de, Avrupa Birliği Çevresel Gürültü Mevzuatı'na uyum çerçevesinde hazırlanan "Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği"ne göre, gürültü kaynaklarının tespiti için nüfusu 250 binin ve nüfus yoğunluğu kilometrekare başına binin üstündeki 23 yerleşim yeri belirlendi.

Ardından İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Antalya, Konya, Malatya, Adana, Adıyaman, Balıkesir, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kayseri, Manisa, Mersin, Sakarya, Samsun, Sivas, Trabzon'da bulunan karayolu, demiryolu, havaalanı, sanayi tesis alanları ile eğlence mekanları incelenerek stratejik gürültü haritalarının çıkarılması çalışmaları başlatıldı.

Yürütülen faaliyetler sonucunda bu yerleşim alanlarının gürültü haritaları 2016 itibarıyla tamamlandı. Harita sonuçlarına göre, tüm illerde insanları en fazla rahatsız ettiği belirtilen gürültü türünün "trafik" olduğu ortaya çıktı.

Özellikle büyük şehirlerde ve trafiğin yoğun olduğu ana arterler civarında yaşayanların çok daha fazla gürültüye maruz kaldıkları belirlendi. Bunun yanı sıra yerleşim alanları içinde kalan havalimanları da "öncelikli gürültülü alan" olarak tespit edildi.

Gürültü haritaları, kıyı illerde eğlence mekanları ile şehir merkezine yakın yerlerdeki demiryolları ve endüstri tesislerinin de diğer gürültü kaynaklarını oluşturduğunu ortaya koydu.