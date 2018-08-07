Gürbulak Sınır Kapısı'nda tır yoğunluğu

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Sınır Kapısı'nda, transit geçiş belgesi olmadığı için yurt dışına çıkış yapamadıkları belirtilen tırlar yoğunluk oluşturdu.

Türkiye'den yükledikleri tırlarla Özbekistan'a transit geçiş yapmak üzere ilçeye gelen çok sayıda tır sürücüsü, transit geçiş belgeleri (dozvola) bulunmadığı için Türkiye-İran sınırındaki Gürbulak Sınır Kapısı'ndan çıkış yapamadı.

Tırların çıkış yapamaması sebebiyle sınır kapısında tır kuyruğu oluştu. Söz konusu tırlar, sınır kapısı ile İl Özel İdaresi Tır Parkı'nda bekliyor.

Tır sürücülerinden İsmail Ertosun, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş’tan yüklediği fabrika malzemelerini Özbekistan'a götürmek için yola çıktığını ifade ederek, transit geçiş belgeleri Özbekistan'dan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına gönderilmediği için sınırdan geçiş yapamadıklarını söyledi.

Gümrük Kapısı ve civarında beklediklerini anlatan Ertosun, "Uluslararası çalışan tır şoförleriyiz. Özbekistan istikametine geçiş belgemiz olmadığı için 12 gündür buradayız. Yüklerimiz nedeniyle araçlarımızın başından ayrılamıyoruz, ne olacağını da bilmiyoruz. Şu an tır parkında 600-700 araç var, gümrüğün içi dolu, kapıda da kuyruk var, yetkililerden yardım bekliyoruz." dedi.

İzmir'den Özbekistan'a tekstil ürünü taşıyan sürücülerden Enver Yalçın ise geçiş belgelerinin Özbekistan Ticaret Odasından Türkiye'deki yetkili kurumlara gönderilmesi gerektiğini dile getirerek, "12 gündür burada bekliyoruz, perişan durumdayız. Bu sıkıntıları yaşamamak için geçiş belgesinin Özbekistan'a geçerken bize verilmesini istiyoruz. İhtiyaçlarımızı gümrükteki marketten ve tır parkından karşılıyoruz. Ama yine de bu sıcakta beklerken çok zorlanıyoruz." ifadesini kullandı.

Tır şoförlerinden Mustafa Topal da Kırgızistan'a gitmek için yola çıktığını fakat Özbekistan transit geçişini kullandığı için Gürbulak Sınır Kapısı'nda beklemek zorunda kaldığını anlattı.

Bekleme süresi çok uzun sürdüğü için vizesi biten şoförlerin ek bir külfetle karşı karşıya kaldığını belirten Topal, yetkililerin bir an önce transit geçiş belgelerini kendilerine ulaştırmalarını istedi.