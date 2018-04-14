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Gurbetteki balıkçılar eve dönmeye hazırlanıyor

Ailelerinin geçimini sağlamak için Türkiye'nin farklı kentlerinden Tekirdağ'a gelen tayfaların yoğun mesaisi sona eriyor.

Gurbetteki balıkçılar eve dönmeye hazırlanıyor

Ailelerinin geçimini sağlamak için Türkiye'nin farklı kentlerinden Tekirdağ'a gelen tayfaların yoğun mesaisi sona eriyor.

14 Nisan 2018 Cumartesi 12:28
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Gurbetteki balıkçılar eve dönmeye hazırlanıyor

Eylül ayında av yasağının kalkmasının ardından ailelerinin geçimini sağlamak için Türkiye'nin farklı kentlerinden Tekirdağ'a gelen tayfaların gurbette zorlu mesaisi yavaş yavaş sonlanıyor.

Balık peşinde ekmek teknelerinde yıllarını geçiren, mesleklerinin tüm zorluklarına rağmen, denizden ve gemilerden vazgeçmeyen tayfalar, sezon sonu son ağlarını örüyor.

Yasak öncesi son kez denize açılacak olan tayfalar, ağ mesailerini tamamlayıp ailelerine kavuşacakları günün hayalini kuruyor.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, yaptığı açıklamada, Marmara Denizi'nde balık avlamak için Türkiye'nin her yöresinden tayfanın geldiğini söyledi.

Balıkçılar için sezonun çok verimli geçmediğini ifade eden Pehlivanoğlu, "Bu sezon güzel başladı ama sonradan çok balık olmadı. Marmara'da istavrit oldu biraz. O yüzden farklı şehirlerden tayfalar da Tekirdağ'a gelerek gemilerde çalıştı. Başka şehirlerden gelen balıkçıların gurbet mesaisi de yasakla beraber sona erecek. Balıkçılarımız son defa açılarak, dönünce paydos diyecek."dedi.

"Ailelerimize kavuşacağız"

Tayfalardan Tamer Yeşilyurt, 20 yıldır denizlerde olduğunu ve ailesine hasret ekmek parası için çalıştığını aktardı.

Sezonun açılmasıyla evden ayrıldığını ve 8 ay gurbet hayatı yaşadığını belirten Yeşilyurt, "Akşam denize açılıyoruz, ağlarımızı atıyoruz. Balığın durumuna göre denizde kalabiliyoruz. Çok balık olmazsa limana dönüyoruz. Karadeniz'de bazı yerlerde balıkçılar erken bırakıp ağ tamiri yapmaya başladı. Biz de Marmara'da istavrit vardı, istavritle sezonu bitiriyoruz. Son avımızı ve ağ tamirimizi yapıp ailelerimize kavuşacağız." diye konuştu.

Ordulu tayfa İsmail Kahraman da ailesinin geçimi için yıllardır ekmeğini denizden çıkardığını dile getirerek, "Sezonun açılmasıyla beraber Marmara'ya geldik. Sezon boyunca burada avlandık. Bu sezon istavrit ve az da olsa hamsi oldu. Çok verimli bir sezon olmadı balıkçılar için. 'Paydos' deyip ailelerimize kavuşmanın hayalini kuruyoruz." ifadelerini kullandı. 

AA

Anahtar Kelimeler:
BalıkçıGurbetteki BalıkçılarTekirdağ
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