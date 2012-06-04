Gurbetçi işçi hakkını arıyor

BRÜKSEL - Türkiye ve AB arasında 23 Kasım 1970'de imzalanan Katma Protokol hükümlerine göre ve bununla ilgili Ortaklık Konseyi'nin 19 Eylül 1980 tarihli kararı uyarınca, AB'de çalışıp kesin dönüş yapan Türk

lerinin sosyal güvenlik ödemelerinin kesinti yapılmaksızın Türkiye'ye transfer edilmesi gerekiyor.



AB üyeleri, uluslararası bir anlaşma olması nedeniyle AB müktesebatının bir parçası haline gelen bu yükümlülüklerine, aleyhlerindeki mahkeme kararlarına rağmen onyıllardır bağlı kalmıyor.

Son olarak Avrupa Adalet Divanı geçen yıl, Akdaş davası olarak da bilinen ve 9 Türk işçisini ilgilendiren davada, ulusal yasalarını gerekçe göstererek sosyal güvenlik ödemelerini Türkiye'ye nakletmeyen Hollanda'nın AB müktesebatını ihlal ettiğine hükmetti.

AB anlaşmalarına göre Birlik hukukunu korumakla görevlendirilen AB Komisyonu, Türk işçilerinin haklarını çiğneyen üye ülkelere yaptırım uygulamak yerine Türkiye'ye yeni bir sosyal güvenlik anlaşması önermeye hazırlanıyor.

29 Haziran'da toplanması beklenen Türkiye-AB Ortaklık Konseyi'nde AB tarafının gündeme getireceği "sosyal güvenlik sistemlerinin koordinasyonu" anlaşması kabul edilirse, Avrupa'daki Türk işçilerinin hak kazandıkları yaşlılık, ölüm ve sakatlık gelir ve aylıklarının Türkiye'ye kesintisiz transferi tarih olacak.