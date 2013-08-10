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Güneydoğu'da yatırıma "çözüm süreci" dopingi

Çözüm süreciyle sağlanan huzur ve güven ortamı ve teşvik uygulaması Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt'te girişimcileri yeni yatırımlara yöneltti.

Güneydoğu'da yatırıma "çözüm süreci" dopingi

Çözüm süreciyle sağlanan huzur ve güven ortamı ve teşvik uygulaması Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt'te girişimcileri yeni yatırımlara yöneltti.

10 Ağustos 2013 Cumartesi 14:59
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Güneydoğu'da yatırıma
MARDİN

Merkezi Mardin'de bulunan ve 4 ili kapsayan Dicle Kalkınma Ajansının (DİKA), bölgede yaptığı araştırmada, 2013 yılının ilk 5 ayında istihdam taahhüdünün yüzde 17, sabit yatırım tutarının ise 9,5 katına çıktığı belirlendi.

DİKA Genel Sekreteri Tabip Gülbay AA muhabirine, 2012 yılının 6. ayında hazırlanan teşvik paketi ile birlikte teşvik belge adedinde, taahhüt edilen istihdam adedinde ve yatırım miktarında ciddi bir artış olduğunu söyledi. 

Gülbay; Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt ilini kapsayan DİKA bölgesinin 2012 yılının haziran ayında hazırlanan yeni teşvik paketinde 6. bölgede yer aldığını hatırlattı. 

2012 ile 2013 yılının ilk 5 ayları karşılaştırıldığında yaşanan gelişimin ortaya çıktığını belirten Gülbay, şöyle konuştu:

"Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt illerimizde 2012 yılında teşvik belge sayısı 34 iken 2013 yılının ilk 5 ayında bu sayı 95'e çıkmış. Bu aslında kat olarak ifade edersek yaklaşık 3 katına çıkmış oluyor. Taahhüt edilen istihdam sayısı 2012 yılında ilk 5 ayında 3 bin 648 kişi, 2013 yılının ilk 5 ayında 4 bin 277 kişilik istihdam taahhüdünde bulunulmuş.

Bu da yaklaşık olarak yüzde 17'lik bir artış olduğunu gösteriyor. Sabit yatırım miktarı da çok önemli. 2012 yılının ilk 5 ayında 271 milyon lira iken 2013 yılının ilk 5 ayında ise yaklaşık 9,5 kat artarak 2 milyar 567 milyon lira olmuş."

Gülbay, yaşanan olumlu gelişmelerin sadece 2012 yılında çıkan teşvik paketinin etkisi olmadığını özellikle çözüm sürecinin de etkisi olduğunu söyledi.

AA

Son Güncelleme: 10.08.2013 15:00
Anahtar Kelimeler:
Teşvikçözüm Süreci
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