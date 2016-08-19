Güneydoğu'da PKK terörüne tepki

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, son zamanlarda artan PKK'lı teröristlerin saldırılarına tepki gösterdi.

Diyarbakır, Mardin, Batman ve Siirt'te bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, saldırılarıyla son zamanlarda güvenlik görevlilerin yanı sıra birçok sivilin de yaşamını yitirmesine neden olan terör örgütü PKK'ya tepkilerini dile getirdi.

Diyarbakır'da İnsan Hakları Cemiyeti Genel Başkanı Mehmet Karadağ, yaptığı açıklamada, terör örgütü PKK'nın bombalı saldırılarının çok büyük bir vahşet olduğunu, PKK'nın bu tür saldırıları politika haline getirdiğini söyledi.

Sözde Kürtlerin hakkı için mücadele ettiğini söyleyen bir örgütün Kürtleri katlettiğini vurgulayan Karadağ, terör örgütü PKK'nın bu saldırıları pervasız bir şekilde üstlenmesinin büyük bir çelişki olduğuna dikkati çekti.

Karadağ, bombalı saldırılara toplumun sert bir şekilde tepki göstermesi gerektiğine işaret ederek şöyle devam etti:

"Patlatılan bombalar, sivil ölümlere sebep oluyor. Bu bir cinnet halidir, toplumun buna sert tepki göstermesi gerekiyor. Aksi halde bu saldırılar devam eder. Gösterilen tepkilerin yeterli olmadığını düşünüyorum. Tepkiler yeterli olmazsa bu vahşet ve bu vahşi saldırılar devam edecek. Çok canlar yanıp, çok ocaklar sönecek."

"Teröre karşı halk, canlı kalkan olmalı"

Cihannüma Siirt İl Temsilcisi Fatih Sevgili ise PKK ve HDP'nin Kürtlerin hakkını savunmadığını aktardı.

Çözüm Süreci'nin FETÖ'nün darbesine zemin hazırlanmak için bozulduğunu belirten Sevgili, Çözüm Süreci'ni bozanların bir yıllık çukur savaşı ile FETÖ'nün darbe yapması için zemin hazırladıklarını anlattı.

Sevgili, şunları söyledi:

"Başarılı olamayınca, o öfke ile bunları yapıyorlar. Bunun başlangıcı da açık ve nettir. FETÖ, en son verdiği bir röportajda arka fonda kullandığı Dört Ayaklı Minare ile bu bölgeyi hedef gösterdi. Bu bölgedeki güçlere talimat verdiğini herkes anladı. FETÖ ile aynı zurnanın deliği olan PKK, bu bölgede bombalı araçlarla sivil halka suikastlar yapmaya başladı. Çukur savaşına destek vermeyen, darbeye karşı direnen Kürt halkından intikam alıyorlar. Kan dökerek, şiddetin çıtasını yükselterek kendi sonlarını hazırlıyorlar. FETÖ de bu algıyı ve şiddeti yükseltti. PKK'nın saldırılarına verilen tepkiler yetersiz. PKK’nın bombalı saldırılarına halk, karakolların önünde canlı kalkan olarak ve nöbet tutarak karşı durmalıdır."

"Fayda vermemiştir ve vermeyecektir"

Mustazaflar Cemiyeti Kızıltepe Şube Başkanı İbrahim Bahadur ise son zamanlarda üzücü olaylar yaşandığını vurguladı.

"Paralel ne ise bunlar da aynı şekilde dış güçlerle bağlantılı ve dış güçlerin taşeronluğunu yapan örgütlerdir." diyen Bahadur, şunları söyledi:

"Bunlar hiçbir zaman halkımıza, milletimize bir fayda sağlamamış, tam tersine milletimizin kaynaklarını hem de hak ve hürriyetlerini hiçe sayarak dış güçlere peşkeş çekmekte ve onların emellerine hizmet etmektedir. Bu yaptıkları katliamlar hiçbir zaman halka fayda vermemiştir, kendilerine de fayda vermemiştir ve vermeyecektir. Bu yaptıkları katliamları lanetliyoruz ve inşallah bu yaptıkları katliamlar son katliamlar olur."

"Kınıyoruz ve lanetliyoruz"

Kızıltepe Eğitim Bir Sen Şube Başkanı Tarık Yılmaz ise yapılan saldırılarla bölge halkının tekrar mağdur edilmek istendiğini belirterek saldırılarla 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ülkede oluşan birlik ve beraberlik havası ile olumlu gelişmelerin önüne bir set çekilmek istendiğini ifade etti.

"Bu olaylarda sivil, kadın, çocuk, yaşlı, güvenlik görevlileri mağdur edilmekte, şehit olmakta. Bu olayların bir an önce son bulmasını istiyoruz. Bölgemize ve bütün ülkemize tekrar huzur ve refahın gelmesi için bu eylemlerin durması gerekiyor. Yapılan bu bombalı saldırıları kınıyoruz ve lanetliyoruz ve bu olayların tekrar olmamasını temenni ediyoruz."

Batman'da Güneydoğu Anadolu Bölgesi Turizm ve Otel İşletmecileri Birliği (GATOB) Başkanı Hüseyin Aslan, insanları öldürmenin hiçbir gerekçesi olmadığına dikkati çekerek saldırıları kınadı.

Hiçbir inanç, kültür ve dinde insanları öldürmenin olmadığını aktaran Aslan, şöyle konuştu:

"Bu ülkenin, bölgenin çağ atlamasını istemeyen birtakım terör örgütü, ihanet çeteleri ne yazık ki insan öldürmeye devam ediyor. Bu hain terör çeteleri, hain emellerine asla ulaşamayacaklar. 15 Temmuz gecesi tanka, topa, savaş uçaklarına göğüs gerip, kafa tutarak FETÖ'nün darbe girişimini püskürten bu millet, Allah'ın izniyle bu çeteleri de tarihin çöplüğüne gömecektir."

Terör örgütlerine karşı tek yürek olunması gerektiğini dile getiren Aslan, şunları kaydetti:

"Teröre yardım ve yataklık yapan herkes şunu iyi bilmelidir ki bu millet, bu hain eylemi yapanlara gereken cezayı verecektir. Terörün dini, dili ve ırkının olmadığını bir kez daha gördük. Bu hainler, milli birlik ve bütünlüğümüze zarar veremeyecekler. Türkiye bizim evimizdir, ocağımızdır. Bizim Türkiye'den başka gidecek yerimiz yok. Bu bayrak çatısı altında her zaman millet olarak bu bayrağa ve Türkiye'ye sahip çıkacağız. Ölümüne dahi sahip çıkacağız. Herkes şunu bilsin ki biz halk olarak, millet olarak bir ölür, bin diriliriz."