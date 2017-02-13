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Güneydoğu'da terör operasyonları

Diyarbakır, Batman, Mardin, Bingöl ve Siirt'te terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda 93 kişi gözaltına alındı.

Güneydoğu'da terör operasyonları

Diyarbakır, Batman, Mardin, Bingöl ve Siirt'te terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda 93 kişi gözaltına alındı.

13 Şubat 2017 Pazartesi 13:16
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Güneydoğu'da terör operasyonları

Terör örgütü PKK'ya yönelik Diyarbakır, Batman, Mardin, Bingöl ve Siirt'te düzenlenen operasyonlarda 93 kişi yakalandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürüten terör soruşturması kapsamında 18 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, merkez ile Silvan ilçesinde bazı adreslere düzenlenen operasyonda 18 şüpheli yakalandı.

Mardin

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK yönelik yürütülen soruşturma kapsamında polis ve jandarma ekiplerince il genelinde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 34 kişi gözaltına alındı.

Batman

Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında çeşitli tarihlerde düzenlenen izinsiz gösterilere katılarak, güvenlik güçlerine taş ve molotofkokteyli ile saldırıda bulundukları tespit edilen 19 kişi hakkında arama kararı çıkartıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 19 adrese gerçekleştirilen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı, yapılan aramalarda 25 fişek ile örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

8 şüphelinin yakalanmasına çalışılıyor.

Bingöl

Bingöl'de düzenlenen operasyonda 17 şüpheli yakalandı.

Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 17 zanlının İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince bazı adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalandığı bildirildi.

Siirt

Siirt'te terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklı ettikleri gerekçesiyle 13 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütü adına faaliyetlerde bulunan, terör örgütü mensuplarının talimatları doğrultusunda hareket eden, örgüt mensuplarına kentte barınma imkanı sağlayarak yardım ve yataklık edenlere yönelik il genelinde bazı adreslere operasyon yapıldı.

Operasyonlarda 13 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA

Son Güncelleme: 13.02.2017 13:17
Anahtar Kelimeler:
PKKBingölMardinBatmanDiyarbakır
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