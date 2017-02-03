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Güneydoğu'da son 4 yılın elektrik tüketim rekoru kırıldı

Dicle EDAŞ, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak'ta elektrik tüketiminin ocakta aylık 2 milyon megavatsaatin üzerine çıkarak son 4 yılın en yüksek seviyesine ulaştığını açıkladı.

Güneydoğu'da son 4 yılın elektrik tüketim rekoru kırıldı

Dicle EDAŞ, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak'ta elektrik tüketiminin ocakta aylık 2 milyon megavatsaatin üzerine çıkarak son 4 yılın en yüksek seviyesine ulaştığını açıkladı.

03 Şubat 2017 Cuma 11:38
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Güneydoğu'da son 4 yılın elektrik tüketim rekoru kırıldı

Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak'ta elektriğin ısınma amaçlı kullanılması nedeniyle, elektrik tüketiminin ocakta aylık 2 milyon megavatsaatin üzerine çıkarak son 4 yılın en yüksek seviyesine ulaştığı bildirildi.

Söz konusu 6 ilde elektrik dağıtımından sorumlu Dicle Elektrik Dağıtım AŞ'den (EDAŞ) yapılan açıklamada, bölgede kar yağışının da etkisiyle eksi 14 dereceye kadar inen hava sıcaklığı ve elektriğin ısınma amaçlı kullanılması nedeniyle tüketim rekor kırıldığı belirtildi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin ocakta elektrik tüketiminin geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5 artarak aylık 2 milyon megavatsaatin üzerine çıktığı kaydedilen açıklamada, bu miktarın bölgede son 4 yılın en yüksek elektrik tüketimi olduğu ifade edildi.

"Elektrik ısınma amaçlı kullanılmamalı"

Açıklamada, dünyanın hiçbir yerinde elektriğin ısınma amacıyla kullanılmadığının altı çizilerek, arızaların yaşanmaması ve kesintisiz elektrik alınabilinmesi için kayıt dışı kullanımdan kaynaklanan enerji israfına sa son verilmesi gerektiği vurgulandı.

Söz konusu dönemde yaşanan tüketim artışına rağmen kesintilerin azaldığı bildirildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
DiyarbakırŞanlıurfaMardinBatmanSiirtŞırnakEDAŞElektrik
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