Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 26°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
96588
ALTIN
188.323
DOLAR
4.6743
STERLİN
6.1701
EURO
5.4457
'Dur yolcu' operasyonu
'Dur yolcu' operasyonu
Yasmin’le Gidenlere  ’Geri Gelme’ Diyoruz
Yasmin’le Gidenlere  ’Geri Gelme’ Diyoruz
"Pepe benim için bir fırsat"
"Pepe benim için bir fırsat"
Milli okçular hedefi 12'den vurdu
Milli okçular hedefi 12'den vurdu
Kombine biletlere büyük ilgi
Kombine biletlere büyük ilgi

Güneydoğu'da sıcaklık mevsim normallerinin üstünde seyrediyor

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde mevsim normallerinin üzerine çıkan hava sıcaklığı bazı il ve ilçelerde 46 dereceye ulaştı.

Güneydoğu'da sıcaklık mevsim normallerinin üstünde seyrediyor

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde mevsim normallerinin üzerine çıkan hava sıcaklığı bazı il ve ilçelerde 46 dereceye ulaştı.

03 Temmuz 2018 Salı 17:46
21 Okunma
Güneydoğu'da sıcaklık mevsim normallerinin üstünde seyrediyor

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Güneydoğu Anadolu Bölgesi genelinde geçen hafta 40 derecenin altında seyreden sıcaklık pazar gününden itibaren 6-7 derece yükseldi.

Sıcaklık Diyarbakır, Şanlıurfa ve Siirt'te 43, Batman'da 44, Şırnak'ın Cizre ilçesinde ise 46 derece olarak ölçüldü.

Sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi yaşamı olumsuz etkiliyor. Aşırı sıcaktan bunalan vatandaşlardan bazıları gündüz açık alanlardaki gölge mekanlarda zaman geçirirken, geceleri ise damda uyumayı tercih ediyor.

"Sıcak dolayısıyla çile çekiyoruz"

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde yaşayan Sıtkı Kaya (67) bu yıl sıcaklığın geçmiş yıllara orana daha yüksek olduğunu söyledi.

Sıcaktan bunaldığı için gündüzleri tarihi surların gölgesinde, geceleri ise evlerinin damında oturduklarını ifade eden Kaya, özellikle öğle saatlerinde sıcaklığın bunaltıcı düzeyde olduğunu dile getirdi.

Kaya, "Sıcak dolayısıyla çile çekiyoruz. Evlerde durulmuyor, sıcaktan yatamıyoruz. Gece yarısına kadar damda veya balkonda zaman geçiriyoruz." dedi.

Çocuklar süs havuzunu doldurdu

Sur ilçesinde oturan ailelere mensup çok sayıda çocuk, Anzele'deki süs havuzunda serinliyor. Mayoları olmadığı için iç çamaşırı veya elbiseleriyle suya giren çocuklar eğlenirken, yaşadıkları mutluluk yüzlerine yansıyor.

Çocukların sevinç çığlıkları yoldan geçenlerin dikkatini çekiyor.

Mobilyacı Ali Haydar Uyar, sıcaktan bunaldığı için iş yerini kapatıp, serinlemek için Anzele'ye geldiğini belirterek, çocuklarla havuza girdiğini söyledi.

Uyar, bölgedeki dezavantajlı ailelere mensup çocukların yüzme havuzuna gidemediği için süs havuzuna yoğun ilgi gösterdiğini kaydetti.

"Terlemeyi engellerseniz ölüm dahi birçok problem çıkabilir"

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Bölümü Ana Bilimdalı Başkanı Prof. Dr. Nizamettin Toprak, son dönemde hasta sayısında artış olduğunu belirtti.

Bunun en büyük nedeninin yüksek sıcaklık olduğunu dile getiren Toprak, zorunlu olmadıkça hasta, yaşlı ve çocuklara 10.00 ila 17.00 saatlerinde dışarı çıkmamalarını önerdi.

Sıcaklığın 45 dereceyi aştığını vurgulayan Toprak, şöyle konuştu:

"Özellikle kalp hastalarının çoğunda ilaçla denge sağlanıyor. Ancak sıcak hastaların vücudunda bu dengeyi bozuyor. Onun için hastalar çok dikkatli olmalılar. Dışarı çıkıldığında terlemeyi engelleyecek giysiler giyilmemeli. Terleme kişinin rahatlamasını sağlar, denge oluşturur. Eğer terlemeyi engellerseniz ölüm dahil birçok problem çıkabilir."

Toprak, rahat elbiselerle dışarı çıkılmasını ve bol su içilmesini önererek, "Sıcak dolayısıyla su, tuz ve elektrolit kaybı çeşitli hastalıklara neden olabilir. Güneşten şemsiye ve benzeri yöntemlerle korunmaya dikkat edilmeli." ifadelerini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
MeteorolojiMeteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Emniyette terfiler belli oldu
Emniyette terfiler belli oldu
Kılıçdaroğlu'nun 197 bin liralık tazminat kararının gerekçesi yazıldı
Kılıçdaroğlu'nun 197 bin liralık tazminat kararının gerekçesi yazıldı
Beyoğlu'ndaki terör saldırısı davasında mütalaa
Beyoğlu'ndaki terör saldırısı davasında mütalaa
Öksüz'ün darbe girişimi öncesi e-postalarına ulaşılamadı
Öksüz'ün darbe girişimi öncesi e-postalarına ulaşılamadı
Erdoğan seçim tebriklerini kabul ediyor
Erdoğan seçim tebriklerini kabul ediyor
Sivas'ta iki otomobil çarpıştı
Sivas'ta iki otomobil çarpıştı
Tanınmamak için isimlikleri sökmüşler
Tanınmamak için isimlikleri sökmüşler
"Bir kurultay kaçınılmaz görünüyor"
"Bir kurultay kaçınılmaz görünüyor"
Osmaniye TSO başkanı ve yardımcısına silahlı saldırı
Osmaniye TSO başkanı ve yardımcısına silahlı saldırı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ