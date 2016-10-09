Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 17°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
162.618
DOLAR
3.8365
STERLİN
5.3309
EURO
4.7269
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Güneydoğu Anadolu Bölgesi aşiretlerinden teröre tepki

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin önde gelen aşiretlerinin liderleri, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, Durak Jandarma Karakolu önündeki kontrol noktasında bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısına tepki gösterdi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi aşiretlerinden teröre tepki

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin önde gelen aşiretlerinin liderleri, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, Durak Jandarma Karakolu önündeki kontrol noktasında bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısına tepki gösterdi.

09 Ekim 2016 Pazar 18:02
495 Okunma
Güneydoğu Anadolu Bölgesi aşiretlerinden teröre tepki
ŞANLIURFA - Yaklaşık 50 aşireti bünyesinde barındıran Toplumsal Barışı Sağlama Derneği Başkanı Feridun Öncel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, Durak Jandarma Karakolu önündeki kontrol noktasında bomba yüklü araçla gerçekleştirilen terör saldırısından duyduğu üzüntüyü belirtti.

Saldırının, Van'da 16 ilden 181 aşiret temsilcisinin terör saldırılarına tepki amacıyla bir araya geldiği güne denk gelmesinin manidar olduğunu vurgulayan Öncel, birlik ve beraberlik mesajı verilen günde sansasyonel bir eylemle karşılaşıldığına dikkati çekti.

Türkiye'nin 15 Temmuz darbe girişiminin ardından önemli bir sürece girdiğini anlatan Öncel, şöyle konuştu:

"Ülkemiz 15 Temmuz'da dünyaya büyük bir kenetlenme ve birliktelik mesajı verdi. İstanbul Yenikapı'da parti ayrımı gözetmeksizin binlerce insan bir araya geldi. İnsanlarımızın Yenikapı'da oluşturduğu sinerjiyi gölgelemek istiyorlar. Türkiye'yi bir Ortadoğu ülkesi haline getirmek için yapılan beyhude girişimler var. Türkiye sancılı bir dönemden geçmektedir. Birlik ve beraberliğe en fazla ihtiyaç duyduğumuz bir dönemden geçiyoruz. Bu tür saldırılara karşı ülkemizin neresinde olursak olalım teröre karşı ortak tepkimizi koymamız gerekiyor."

Siyale aşireti lideri Gündoğan: PKK'nın sonu geliyor
Bölgenin önemli aşiretlerinden Siyale aşireti lideri Feyyaz Gündoğan da terör örgütü PKK'nın kendi aklınca bölgedeki aşiretlere gözdağı vermeye çalıştığını belirterek, "Terör örgütü 30 yıldır var, biz asırlardır bu topraklardayız. Bir ölür bin doğarız, vatandaşlarımızı müsterih olsun az kaldı bugünler geçecek, PKK'nın sonu geliyor." dedi.

Naimi aşireti lideri Atilla: Gündem değiştirmek istediler
Naimi aşiretinin lideri Mehmet Atilla ise özellikle son terör operasyonlarında devletin yanında yer alan aşiretleri PKK'nın çekemediğini kaydetti.

Dış güçlerin taşeron örgütleri kullanarak Türkiye'ye saldırmaya çalıştığını vurgulayan Atilla, "Saldırının bugüne denk gelmesi mesajdır. Terör örgütüne karşı bölge halkının aşırı bir tepkisi var. Teröristlerin gündemi değiştirmek için yaptığı bir provokasyondur. PKK son çırpınışlarını yapıyor zaten bitme noktasına geldi. Aşiretlerin kendilerine karşı birleşmelerini hazmedemiyor. Hükümetin kararlı tutumuyla PKK'nın bitmesine sayılı günlerin kaldığını düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

AA

Son Güncelleme: 09.10.2016 18:03
Anahtar Kelimeler:
Güneydoğuönce VatanAnadolu Bölgesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye havalimanlarının Avrupa listelerindeki yükselişi sürüyor
Türkiye havalimanlarının Avrupa listelerindeki yükselişi sürüyor
Canikli'den 'yerli mühimmat' açıklaması
Canikli'den 'yerli mühimmat' açıklaması
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
Kızının ölümüne ilişkin davada fenalaşarak hayatını kaybetti
Kızının ölümüne ilişkin davada fenalaşarak hayatını kaybetti
'ALO 170' hattı 33 milyon başvuruya çözüm buldu
'ALO 170' hattı 33 milyon başvuruya çözüm buldu
'Radikalleşme, Şiddet İçeren Aşırılık ve Terörizm' raporu
'Radikalleşme, Şiddet İçeren Aşırılık ve Terörizm' raporu
Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
İran'da özel Türk uçağı düştü: 11 ölü
İran'da özel Türk uçağı düştü: 11 ölü
ATAK sınırda görücüye çıktı
ATAK sınırda görücüye çıktı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ