Güneydoğu Anadolu Bölgesi aşiretlerinden teröre tepki

ŞANLIURFA - Yaklaşık 50 aşireti bünyesinde barındıran Toplumsal Barışı Sağlama Derneği Başkanı Feridun Öncel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, Durak Jandarma Karakolu önündeki kontrol noktasında bomba yüklü araçla gerçekleştirilen terör saldırısından duyduğu üzüntüyü belirtti.

Saldırının, Van'da 16 ilden 181 aşiret temsilcisinin terör saldırılarına tepki amacıyla bir araya geldiği güne denk gelmesinin manidar olduğunu vurgulayan Öncel, birlik ve beraberlik mesajı verilen günde sansasyonel bir eylemle karşılaşıldığına dikkati çekti.

Türkiye'nin 15 Temmuz darbe girişiminin ardından önemli bir sürece girdiğini anlatan Öncel, şöyle konuştu:

"Ülkemiz 15 Temmuz'da dünyaya büyük bir kenetlenme ve birliktelik mesajı verdi. İstanbul Yenikapı'da parti ayrımı gözetmeksizin binlerce insan bir araya geldi. İnsanlarımızın Yenikapı'da oluşturduğu sinerjiyi gölgelemek istiyorlar. Türkiye'yi bir Ortadoğu ülkesi haline getirmek için yapılan beyhude girişimler var. Türkiye sancılı bir dönemden geçmektedir. Birlik ve beraberliğe en fazla ihtiyaç duyduğumuz bir dönemden geçiyoruz. Bu tür saldırılara karşı ülkemizin neresinde olursak olalım teröre karşı ortak tepkimizi koymamız gerekiyor."

Siyale aşireti lideri Gündoğan: PKK'nın sonu geliyor

Bölgenin önemli aşiretlerinden Siyale aşireti lideri Feyyaz Gündoğan da terör örgütü PKK'nın kendi aklınca bölgedeki aşiretlere gözdağı vermeye çalıştığını belirterek, "Terör örgütü 30 yıldır var, biz asırlardır bu topraklardayız. Bir ölür bin doğarız, vatandaşlarımızı müsterih olsun az kaldı bugünler geçecek, PKK'nın sonu geliyor." dedi.

Naimi aşireti lideri Atilla: Gündem değiştirmek istediler

Naimi aşiretinin lideri Mehmet Atilla ise özellikle son terör operasyonlarında devletin yanında yer alan aşiretleri PKK'nın çekemediğini kaydetti.

Dış güçlerin taşeron örgütleri kullanarak Türkiye'ye saldırmaya çalıştığını vurgulayan Atilla, "Saldırının bugüne denk gelmesi mesajdır. Terör örgütüne karşı bölge halkının aşırı bir tepkisi var. Teröristlerin gündemi değiştirmek için yaptığı bir provokasyondur. PKK son çırpınışlarını yapıyor zaten bitme noktasına geldi. Aşiretlerin kendilerine karşı birleşmelerini hazmedemiyor. Hükümetin kararlı tutumuyla PKK'nın bitmesine sayılı günlerin kaldığını düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.