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Güney Afrika'dan Suriye'ye insani yardım

Güney Afrika ülkelerindeki hayırseverlerce temin edilen 28 tır un ve pirinç, Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine gönderildi.

Güney Afrika'dan Suriye'ye insani yardım

Güney Afrika ülkelerindeki hayırseverlerce temin edilen 28 tır un ve pirinç, Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine gönderildi.

27 Temmuz 2018 Cuma 17:11
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Güney Afrika'dan Suriye'ye insani yardım

İngiltere merkezli "Muslim Hands" adlı yardım kuruluşunca yürütülen çalışma kapsamında Güney Afrika ülkelerinden toplanan 28 tır yardım malzemesi, Suriye'ye geçirilmek üzere Hatay'ın Reyhanlı ilçesine getirildi.

Tırlar, İdlib kırsalındaki Suriyelilere dağıtılmak üzere Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçti.

Yardım gönüllüsü Pakistan vatandaşı Muhammed Usman Ali, tırlarda 200 ton pirinç ve 260 ton un bulunduğunu belirtti.

Muslim Hands'ın 2011 yılından bu yana Suriye içinde insani yardım çalışması yaptığını anlatan Ali, şunları kaydetti:

"Türk Kızılayı aracılığıyla 65 insani yardım tırı ile buraya geldik. Şu an 28 tır ile Hatay'dayız. Kalan diğer tırları da önümüzdeki hafta ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız. Bu tırların içinde pirinç ve un bulunuyor. İnşallah Türkiye aracılığıyla bu hizmetimize devam edeceğiz. Bize yardımcı olan yetkililere teşekkür ederiz."

Muhammed Usman Ali, Asya, Afrika ve Suriye'deki yardım çalışmalarını sürdüreceklerini de dile getirdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
İngiltereGüney AfrikaSuriye
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