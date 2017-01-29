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Günde 4 milyon 900 bin adet ekmek israf ediliyor

Türkiye Fırıncılar Konfederasyonu Başkanı Balcı, Günde 4 milyon 900 bin adet ekmeğin israf edildiğini ve bunun çok ciddi bir rakam olduğunu söyledi.

Günde 4 milyon 900 bin adet ekmek israf ediliyor

Türkiye Fırıncılar Konfederasyonu Başkanı Balcı, Günde 4 milyon 900 bin adet ekmeğin israf edildiğini ve bunun çok ciddi bir rakam olduğunu söyledi.

29 Ocak 2017 Pazar 15:59
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Günde 4 milyon 900 bin adet ekmek israf ediliyor

MANİSA

Türkiye Fırıncılar Konfederasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, "Günde 4 milyon 900 bin adet ekmeğin israf ediliyor olması çok ciddi bir rakam. Bunun 3 milyon adedi fırınlardaki israftan kaynaklanıyor. Yani üretim fazlasından kaynaklanan israftan." dedi.

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Balcı, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Fırıncılar Odasını ziyaret ederek, gazetecilere açıklamada bulundu.

Türkiye'de 6 milyon adet ekmeğin israf edildiğini ve yapılan kampanyalarla bu sayının 4 milyon 900 bin adede düşürüldüğünü kaydeden Balcı,"Bu sayıyı yeterli bulmak mümkün değil. 4 milyon 900 bin adet ekmeğin bir günde israf ediliyor olması çok ciddi bir rakam. Bunun 3 milyon adedi fırınlardaki israftan kaynaklanıyor. Yani üretim fazlasından kaynaklanan israftan." diye konuştu.

İsrafın önüne geçmenin, fırıncıların tek başına mücadelesi ile mümkün olmadığını savunan Balcı, şunları aktardı:

"Eğer biz fırın enflasyonunun önüne geçemezsek ekmek israfını önlemede başarılı olduğumuzu söylememiz mümkün değil. Eğer biz israfı ciddiye alıyorsak, israfı önleme noktasında gerekli çalışmayı yapacağız ve bunu başaracağız diyorsak kesinlikle fırın enflasyonunun önüne geçmemiz lazım. Bunun içinde yasal düzenlemenin bir an önce yapılması lazım. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor."

Balcı, yaklaşık iki yıldır Türkiye genelinde, ekmek fiyatlarının değişmediğini, Bakanlığın bu konuda yaptığı çalışmayı beklediklerini dile getirerek, şunları aktardı:

"Mesela başkent Ankara da iki buçuk yıldır ekmek fiyatları değişmemiş. 250 gram ekmek bir liraya satılıyor. Yani iki buçuk yıldır fırıncı esnafının girdileri hiç mi artmadı? Vatandaşımız da bunu çok iyi biliyor. Un başlı başına yüzde 33'ü oluşturduğu için un fiyatı bizim için büyük önem arz ediyor. İnşallah yapılan çalışmalarla geçmiş yıllarda olduğu gibi bir önceki yılda da aynı durumu yaşadık. Toprak Mahsulleri Ofisinin o zaman müdahalesi ile aşmıştık ve bu çalışmaların netice vereceğini ümit ediyoruz. Un fiyatlarının geri gelmesi ile birlikte fırıncı esnafımızın, diğer girdilerin hesabını yaparak, uzun yıllardır bir değişiklik olmayan ekmek fiyatları ile ilgili geçmiş yıllarda olduğu gibi gerekli hassasiyeti göstereceğinden kimsenin endişesi olmasın."

Turgutlu Fırıncılar Odası Başkanı Şahin Ek ve ilçede fırıncılık yapan esnaflar da ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Türkiye FırıncılarEkmek Israf
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