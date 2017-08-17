Gün doğumunu gökyüzünde karşılıyorlar

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden, doğal güzellikleriyle ünlü Kapadokya bölgesinde sıcak hava balon turlarına katılan turistler, güneşin doğuşunu gökyüzünden izlemenin heyecanını yaşıyor.

Milyonlarca yıl önce Erciyes Dağı, Hasandağı ve Güllüdağ'ın püskürttüğü lav ve küllerin meydana getirdiği yumuşak tabakanın asırlar boyu yağmur ve rüzgarla aşınmasıyla ortaya çıkan peribacaları ve doğal kaya oluşumlarını görmek için bölgeye gelen turistler, sıcak hava balonlarıyla gün ağarmadan Kapadokya semalarına yükseliyor.

Bölgede 25 ayrı firmaya ait onlarca sıcak hava balonu henüz karanlık dağılmadan ekipler tarafından hazırlanıp, turistler sepete alınıyor.

Son kontrollerin ardından Göreme beldesinden peş peşe yükselen balonlar, peribacalarıyla kaplı vadiler arasında güneş yüzünü gösterinceye kadar süzülmeye devam ediyor.

Gün doğumunu gökyüzünde karşılayan turistler, bölgenin doğal yapısıyla bütünleşen manzarayı hayranlıkla izliyor, fotoğraf çekip anı ölümsüzleştiriyor.

Yılda ortama 300 gün uçuş yapılabilmesi özelliğiyle dünyada sıcak hava balonculuğunun merkezi haline gelen Kapadokya'da turistler, 45 dakika ile 1,5 saat arasında değişen turlara katılabiliyor.

Çinli turistlerden Rinda Chan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgenin doğal yapısının kendisini çok etkilediğini söyledi.

"Bu kadarını hayal bile edemezdim"

Balon turunun tahmininden çok daha keyifli olduğunu belirten Chan, "Kapadokya'yı yukarıdan görmek ve gün doğumunu balonda izlemek çok muhteşem. Güneşin doğuşunu gökyüzünden takip etmek inanılmaz, şaşırtıcı bir şey. Bu kadarını hayal bile edemezdim. Buraya tekrar geleceğim." diye konuştu.

Tatil için Çin'den gelen Emy Leung, "Kapadokya'da yaşadığım bu deneyim zihnimde çok güzel anılar bırakacak. Balon turunda gün doğumunu izlemek çok heyecan verici, çok mutluyum." dedi.

Çinli Pierre Cheng ise Avustralya'da da balon turuna katıldığını ancak Kapadokya'daki güzellikleri çok farklı bulduğunu ve unutamayacağı bir gün geçirdiğini ifade etti.