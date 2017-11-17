Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 16°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
105932
ALTIN
160.559
DOLAR
3.8906
STERLİN
5.1308
EURO
4.5856
Kerem Turhan'ın Yeni Solosu Çıktı
Kerem Turhan'ın Yeni Solosu Çıktı
Amasya İl Kültür ve Turizm Müdürü V Hakan KARAMAN İle Röportaj
Amasya İl Kültür ve Turizm...
THY kabin memuru alacak
THY kabin memuru alacak
'Şıllık" tatlısı tescillendi
'Şıllık" tatlısı tescillendi
"ARTVİN"
"ARTVİN"

Gümüşhane'de ByLock kullanan sanığa 4 yıl 2 ay hapis cezası

FETÖ okullarında çalışan ve ByLock kullandığı iddiasıyla yargılanan sanık, 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Gümüşhane'de ByLock kullanan sanığa 4 yıl 2 ay hapis cezası

FETÖ okullarında çalışan ve ByLock kullandığı iddiasıyla yargılanan sanık, 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

17 Kasım 2017 Cuma 17:13
0 Okunma
Gümüşhane'de ByLock kullanan sanığa 4 yıl 2 ay hapis cezası

Gümüşhane'de, Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında hakkında dava açılan sanığa 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi.

Gümüşhane Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, kapatılan FETÖ okullarında ön muhasebe memuru olarak çalışan ve "ByLock kullanıcısı ve silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla yargılanan tutuklu sanık Yavuz Tüfekçi ve avukatı katıldı.

Tüfekçi, önceki savunmalarını yinelediğini söyledi. Üzerine atılı suçlamaları reddeden Tüfekçi, beraat talebinde bulundu.

Sanık avukatı ise dosyada müvekkiline yöneltilen suçu doğrulayacak somut bir delil bulunmadığını öne sürdü.

Avukat, müvekkilinin örgütün amaç ve hedeflerinin gerçekleşmesi yönünde tespit edilmiş bir eyleminin bulunmadığını savundu.

Sanığın lehine hükümlerin uygulanmasını talep eden avukat, müvekkilinin beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, sanığa, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası verdi. Heyet, sanığın tutuklu kaldığı süreyi göz önünde bulundurarak adli kontrol hükümlerince tahliyesine hükmetti.

AA

Anahtar Kelimeler:
GümüşhaneFETÖ
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Döviz bürosu çalışanının gasp senaryosu polise takıldı
Döviz bürosu çalışanının gasp senaryosu polise takıldı
Başbakan Yıldırım: Artık PKK bu millete zarar veremeyecek
Başbakan Yıldırım: Artık PKK bu millete zarar veremeyecek
"O eli kırmak hepimizin namus borcu"
"O eli kırmak hepimizin namus borcu"
Trabzon merkezli 14 ilde FETÖ operasyonu
Trabzon merkezli 14 ilde FETÖ operasyonu
THY kabin memuru alacak
THY kabin memuru alacak
Jandarma Okullar Komutanlığı davasında ara karar
Jandarma Okullar Komutanlığı davasında ara karar
İstanbul'daki konutların yüzde 42'si otoparklı
İstanbul'daki konutların yüzde 42'si otoparklı
Kayseri'deki "usulsüz engelli raporu" operasyonu
Kayseri'deki "usulsüz engelli raporu" operasyonu
GERÇEK SÜT "BEYAZ İNCİ PEYNİR"E DÖNÜŞÜYOR
GERÇEK SÜT "BEYAZ İNCİ PEYNİR"E DÖNÜŞÜYOR

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ