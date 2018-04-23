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Gümrük ve Ticaret Bakanlığından 'temizlik ürünleri' uyarısı

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, temizlik amaçlı ürünlerin yanlış kullanımları sonucunda ölümcül kazaların ortaya çıkabildiği uyarısında bundu.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından 'temizlik ürünleri' uyarısı

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, temizlik amaçlı ürünlerin yanlış kullanımları sonucunda ölümcül kazaların ortaya çıkabildiği uyarısında bundu.

23 Nisan 2018 Pazartesi 14:06
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Gümrük ve Ticaret Bakanlığından 'temizlik ürünleri' uyarısı

ANKARA

Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca temizlik amaçlı ürünlerin yanlış kullanımları sonucunda ölümcül kazaların ortaya çıkabildiği uyarısında bulunularak, tüketicilerin temizlik ürünü satın alırken mutlaka orijinal ambalajında bulunan ürünleri tercih etmeleri ve kullanım sırasında ambalaj üzerinde yer alan uyarıları okumaları istendi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Bakanlıkça denetimleri yıl boyunca gerçekleştirilen deterjanların, özellikle bahar temizliği döneminde tüketimlerinde artış görüldüğü anımsatılarak, bu dönemde yaşanabilecek kazaları önlemek, tüketicilerin sağlık ve güvenliklerini korumak adına tüketicilerce bu ürünleri satın alırken ve kullanırken dikkat edilmesi gereken hususların bulunduğu ifade edildi.

Geniş bir kullanım alanı bulunan ve tüketiciler tarafından yoğunlukla kullanılan deterjan, çamaşır suyu, tuz ruhu gibi temizlik amaçlı ürünlerin yanlış kullanımları sonucunda özellikle farklı maddelerin birbirine karıştırılarak solunması sonucunda ölümcül kazaların ortaya çıkabildiğine dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tüketicilerimizin temizlik ürünü satın alırken mutlaka orijinal ambalajında bulunan ürünleri tercih etmeleri ve kullanım sırasında ambalaj üzerinde yer alan uyarıları okumaları sağlık ve güvenlikleri açısından büyük önem arz etmektedir. Ayrıca etiketinde veya ambalajında üretici/ithalatçı bilgileri bulunmayan ürünleri satın almamaları gerekmektedir.

Deterjanlarda kullanma talimatını mutlaka okuyunuz, çamaşırlarınızı ve bulaşıklarınızı yıkadıktan sonra bol su ile durulayınız, cildi korumak amacıyla ellerin deterjanla uzun süre temasından kaçınınız, el, yüz, vücut ve gıda maddeleri temizliğinde kullanmayınız, çocuklardan uzak tutunuz, gıda maddelerinden uzakta bulundurunuz. Çamaşır suyu, tuz ruhu, kireç çözücü, lavabo açıcı gibi ürünlerde kullanma talimatını mutlaka okuyunuz, kullanırken eldiven giyiniz, çocuklardan uzak tutunuz, başka bir ürün veya maddeyle karıştırmayınız, gıda maddelerinden uzak tutunuz, ambalaj tamamen boşaltıldıktan sonra geri dönüşüm işlemine gönderiniz, zehirlenme durumlarında Ulusal Zehir Danışma Merkezi'nin (UZEM) 114 numaralı telefonunu veya Acil Sağlık Hizmetlerinin 112 numaralı telefonunu arayınız."

Hava Aromatize Edici Ürünlerde de kullanma talimatının mutlaka okunması gerektiğine işaret edilen açıklamada, bu ürünlerin çocuklardan ve gıda maddelerinden uzak tutulması, hamilelerin, bebeklerin ve solunum sistemi hastalığı olan kişilerin bulunduğu ortamlarda kullanılmaması, doğrudan solunmaması, alerjiye sebep olabileceği için vücuda temas ettirilmemesi gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, halı yıkama firmalarınca kullanılan malzemelerin de Bakanlıkça denetlendiği belirtilerek, tüketicilerin de ilgili mevzuata uygun temizlik ürünleri kullanan işletmeleri tercih etmesinin büyük önem arz ettiği kaydedildi.

AA

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Temizlik ürünleriGümrük Ve Ticaret BakanlığıUyarı
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