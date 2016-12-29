Gümrük ve Ticaret Bakanlığının, Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, gümrük müşavirliği asgari ücretleri 42 ile 745 lira arasında olacak.
Yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği asgari ücret tarifesi ise 15 lira ile 22 bin lira arasında belirlendi.
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