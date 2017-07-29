Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 26°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
107700
ALTIN
144.036
DOLAR
3.5286
STERLİN
4.6370
EURO
4.1426
İstanbullu 'park yasağı'na uymadı
İstanbullu 'park yasağı'na uymadı
'Sicil affı' başvurusunda son gün
'Sicil affı' başvurusunda son gün
Yoldan kitap topladılar
Yoldan kitap topladılar
Sürücülere 'plaka' uyarısı
Sürücülere 'plaka' uyarısı
Sıcaklarla gelen hastalıklara dikkat
Sıcaklarla gelen hastalıklara dikkat

Gümrüğe 20 bin kaçak telefon takıldı

Havalimanı Kargo Gümrük Müdürlüğüne "polipropilen granül" cinsi eşya olarak beyan edilen paketlerden yaklaşık 20 bin telefon çıktı.

Gümrüğe 20 bin kaçak telefon takıldı

Havalimanı Kargo Gümrük Müdürlüğüne "polipropilen granül" cinsi eşya olarak beyan edilen paketlerden yaklaşık 20 bin telefon çıktı.

29 Temmuz 2017 Cumartesi 13:58
0 Okunma
Gümrüğe 20 bin kaçak telefon takıldı

Atatürk Havalimanında, Almanya'ya transit gönderilmek üzere Hong Kong'dan getirildiği ve Havalimanı Kargo Gümrük Müdürlüğüne "polipropilen granül" cinsi eşya olarak beyan edilen paketlerden 20 bine yakın telefon çıktı. Paketlerde, henüz tanıtımı ve üretimi yapılmayan "iPhone 8" model telefon da yer aldı.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Atatürk Havalimanı'na Almanya'ya transit gönderilmek üzere, Hong Kong'dan getirildiği ve Havalimanı Kargo Gümrük Müdürlüğüne "polipropilen granül" cinsi eşya olarak beyan edilen paketlerden yaklaşık 20 bin telefon çıktı.

AHL Kargo Gümrük Müdürlüğündeki transit işlemi sırasında, "polipropilen granül" olarak beyan edilen paketlerin, Almanya'ya transit edilmesi gerekirken içeriye nakledilmeye çalışıldığının anlaşılmasının ardından, X-Ray kontrolü yapıldı. Paketlerin içeriğinin cep telefonu ve aksesuarı olduğunun anlaşılması üzerine, transit eşyası gümrük gözetimine alınarak tam muayene işlemi başlatıldı.

"Piyasa değeri yaklaşık 6 milyon lira"

İstanbul Gümrük Muhafaza ve Kaçak İstihbarat Müdürlüğünce yapılan inceleme ve soruşturma sonucunda, plastik ham maddesi olarak gümrüğe beyan edilen transit eşyasının, İstanbul Başakşehir'de bir depoya götürülmek üzere sahte belgelerle geçici depolama yerinden çıkarılmaya çalışıldığı anlaşıldı.

Paketlerde piyasa değeri yaklaşık 6 milyon liralık, değişik marka ve modellerde 19 bin 572 cep telefonu180 adet kulaklık3 bin 572 batarya, bin cep telefonu kapağı tespit edildi. Söz konusu telefonlar arasında, Apple'ın eylül ayında tanıtımı yapılması beklenen sahte iPhone 8 modeli de bulunuyor.

Olayla ilgili Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma açıldı ve bahse konu eşyalara el koyma kararı alındı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Atatürk HavalimanıHong KongPolipropilen GranülKaçak TelefonGümrük
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Delilleri karartan FETÖ sanığı profesöre 22,5 yıl hapis istemi
Delilleri karartan FETÖ sanığı profesöre 22,5 yıl hapis istemi
'Yurtlarda en büyük risk yangın'
'Yurtlarda en büyük risk yangın'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tebrik telgrafı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tebrik telgrafı
Diyarbakır'da köy yoluna tuzaklanan patlayıcı imha edildi
Diyarbakır'da köy yoluna tuzaklanan patlayıcı imha edildi
Kara Havacılık Komutanlığındaki darbe girişimi davası başlıyor
Kara Havacılık Komutanlığındaki darbe girişimi davası başlıyor
İhraç edilen 67 hakim ve savcının itirazına ret
İhraç edilen 67 hakim ve savcının itirazına ret
Türbeyi bir haftada 3 defa soydular
Türbeyi bir haftada 3 defa soydular
Şırnak'ta saldırı hazırlığındaki 3 terörist etkisiz hale getirildi
Şırnak'ta saldırı hazırlığındaki 3 terörist etkisiz hale getirildi
İstanbullular sağanak sonrası oto sanayilere akın etti
İstanbullular sağanak sonrası oto sanayilere akın etti

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ