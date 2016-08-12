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Gülen'in tüm mal varlıklarına el konulmasına karar verildi

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesine açılan davada, firari Fetullah Gülen ile Ömer Ekinci, Kemal Elibal ve Cemal Soncu’nun tüm mal varlıklarına el konulmasına karar verildi.

Gülen'in tüm mal varlıklarına el konulmasına karar verildi

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesine açılan davada, firari Fetullah Gülen ile Ömer Ekinci, Kemal Elibal ve Cemal Soncu’nun tüm mal varlıklarına el konulmasına karar verildi.

12 Ağustos 2016 Cuma 10:16
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Gülen'in tüm mal varlıklarına el konulmasına karar verildi

 Adana Cumhuriyet Başsavcılığının yaptığı yazılı açıklamada, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör-Teknik ve Organize Suçlar Soruşturma Bürosunca FETÖ/PDY ile bağlantılı kişi ve kuruluşlara ait olan taşınmazların, imar planlarında usulsüz şekilde yapılan değişiklikle değerinin fahiş miktarda arttırılması sağlanarak FETÖ/PDY terör örgütüne finansman sağlanmasına yönelik iddianame doğrultusunda 17 şüpheli hakkında Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesine dava açıldığı anımsatıldı.

Açıklamada, bir numaralı sanık olan Fetullah Gülen’in "Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme" suçundan yargılandığı davada mahkeme heyetinin Gülen ile firari olan sanıklar Ömer EkinciKemal Elibal ve Cemal Soncu hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldığı hatırlatıldı.

Firari 4 sanık için mahkemece kaçak olduklarına yönelik işlem yapılmasının kararlaştırıldığı aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi, haklarındaki davanın sonuçsuz kalmasını sağlamak amacıyla yabancı ülkede bulunan ve bu nedenle kendisine ulaşamadığı için kaçak duruma düşen Fetullah Gülen, Ömer Ekinci, Kemal Elibal ve Cemal Soncu’nun 'Ceza Muhakemeleri Kanunu’nun 278/1 maddesi gereğince' tüm mal varlıklarına el koyulması kararı verdi. Mahkemenin bu kararıyla birlikte firari sanıklara ait Türkiye’deki taşınmazlar, kara-deniz ve hava ulaşım araçları, her türlü hak ve alacaklar, kıymetli evrak, ortağı bulunduğu şirket payları, kiralık kasa mevcutları ve banka hesapları dondurulmuş oldu."

Dava

İlk duruşması 2 Mayıs'ta yapılan dava kapsamında, 17 sanıktan Fetullah Gülen'in "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüsten" ağırlaştırılmış müebbet, eski Adana Büyükşehir Belediye Başkanvekili Zihni Aldırmaz'ın da "terör örgütüne üye olmak, kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet, nitelikli dolandırıcılık" suçlarından 35 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor. Diğer sanıklar için de 5 yıldan 27 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

İddianamede, vasfı üniversite alanı olan arazinin konut alanına çevrilerek, terör örgütü ile mensuplarına yüksek meblağlarda finansman sağlandığı, hiçbir faaliyette bulunulmamasına rağmen çeşitli ülkelere gidildiği ve masrafların belediyeye ödetildiğine yer verilmişti.

Güvenlik güçlerince 13 Ocak'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan zanlılardan 5'i yargılama sürecinde tahliye edilmiş, 3 firari sanık hakkında da yakalama kararı çıkarılmıştı. Davada tutuklu sanık bulunmuyor.

AA

Son Güncelleme: 12.08.2016 10:17
Anahtar Kelimeler:
Fetö/PDYFetullah GülenAdana
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