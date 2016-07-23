'Gülen'in insani değerinin olduğu kanaatinde değilim'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Müezzinoğlu, "Ben Fetullah Gülen isminin herhangi bir insani değerinin olduğu kanaatinde değilim. Bu milletin mensubu değerini taşıdığı kanaatinde değilim; hele hele o dünkü mesajından sonra. Bu milletin hangi ferdinin DNA'sını inceleseniz, bu millete ait özellikler bulabilirsiniz ama onun DNA'sında bu millete ait bir özellik olduğu kanaatinde değilim" dedi.

Müezzinoğlu, partisinin Bursa İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, 8 gecedir milletin sokaklarda milli iradeye, demokrasiye, kaderine sahip çıktığını söyledi.

Şehit olanlara Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar dileyen Müezzinoğlu, "Büyük millet olmanın bütün özeliklerini, o akşamdan itibaren bugün de dahil her türlü güzel özelliğini milletimiz gösteriyor, yaşıyor ve yaşatıyor. Bu anlamda dünya milletlerine de örnek olabilecek demokrasi, milli irade, kaderine sahip çıkma mücadelesini, nereden gelirse gelsin tüm hainlere karşı dik durma mücadelesini canı pahasına veren bir milletin mensuplarıyız." diye konuştu.

Millet adına üstlendikleri sorumlulukların hakkını verebilmek için dua ettiğini anlatan Müezzinoğlu, "Millet tankların önüne, sokaklara çıkmamış olsaydı bugün Türkiye'de acaba ne konuşurduk? Bunun senaryosunu kimsenin çizebileceğini tahmin etmiyorum. Hiçbirimiz de bunu düşünmek istemiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Müezzinoğlu, milletin yarınlarının bugünden daha güzel olacağına emin olduğunu vurgulayarak, "Millete bedel ödetmek isteyen hainler, en ağır bedeli ödeyecektir. Bu hain FETÖ'nün bundan sonra Türkiye'nin kaderinde etkin olabileceği bütün unsurlar öyle veya böyle temizlenecek." ifadelerini kullandı.