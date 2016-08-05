Gülen'in avukatları yurt dışına kaçtı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlenen operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 31 avukattan, aralarında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in avukatlarının da bulunduğu 6'sının yurt dışına kaçtığı tespit edildi.

AA muhabirinin emniyet yetkililerinden aldığı bilgiye göre, FETÖ soruşturması kapsamında, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, gözaltına alınan avukatlar; Ş.Y, K.K, H.B.A, İ.B, M.D, M.H, A.G.Ö, M.A, E.B, N.P, E.A, C.K, M.K, A.B, Ü.Y. ve M.D'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan firari şüphelilerden FETÖ elebaşı Gülen'in avukatlığını yaptığı bilinen Nurullah Albayrak ve Hayrettin Açıkgöz ile Mehmet Kadir Filizer, Hakan Yıldız, Melik Bayat ve Mustafa Dokumacı'nın yurt dışına kaçtıkları belirlendi.

Yetkililer, aralarında Mehmet Rasim Kuseyri ve Adnan Şeker'in de bulunduğu diğer 9 şüpheli avukatın yakalanması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Şüpheliler, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs ve FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyeliğiyle" suçlanıyor.