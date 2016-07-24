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'Gülen'e en uygun ada Hayırsız Ada'dır'

AK Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, "Fetullah Gülen Türkiye’ye iade edildiğinde ona da uygun bir ada buluruz. Hatta Abdullah Öcalan ile komşu olmasını gönlümden geçiriyorum" dedi.

'Gülen'e en uygun ada Hayırsız Ada'dır'

AK Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, "Fetullah Gülen Türkiye’ye iade edildiğinde ona da uygun bir ada buluruz. Hatta Abdullah Öcalan ile komşu olmasını gönlümden geçiriyorum" dedi.

24 Temmuz 2016 Pazar 09:28
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'Gülen'e en uygun ada Hayırsız Ada'dır'

 Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine tepki göstermek amacıyla Karabük Kent Meydanı'nda toplanan vatandaşlara hitap eden AK Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, Türk milletinin 15 Temmuz’da çok çirkin ve çok şerefsiz bir ihanetle karşı karşıya kaldığını söyledi.

Darbe girişiminin karşısına dikilen ve geri püskürten Türk milletinin kahramanlıklarının anlatmakla bitmeyeceğini vurgulayan Şahin, vatandaşların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle günlerdir demokrasi nöbeti tutuğunu belirtti. 

"Ona en uygun ada Hayırsız Ada'dır"

Karabük'ün son zamanlarda 4 şehidi olduğunu, ikisinin PKK saldırıları, ikisinin ise FETÖ'nün saldırıları ile gerçekleştiğini anlatan ve meydandakilere "FETÖ terör örgütü ile PKK arasında ne fark var?" diye soran Şahin, şöyle devam etti:

"Terörist başı Abdullah Öcalan ile Fetullah Gülen arasında ne fark var? Var mı bir fark? PKK terör örgütünün elebaşı İmralı'da cezasını çekiyor. FETÖ terör örgütünün başı Fetullah Gülen de Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve hükümetinin uğraşları sonucu inanıyorum ki Türkiye’ye iade edilecektir. O da Türkiye’ye gelecek bağımsız yargı organları karşısında yargılanacak ve bu hainane davranışlarının Türkiye’ye, milletimize karşı girişmiş olduğu bu hainane eylemlerinin hesabını verecektir. Fetullah Gülen Türkiye’ye iade edildiğinde ona da uygun bir ada buluruz. Hatta Abdullah Öcalan ile komşu olmasını gönlümden geçiriyorum. Ona en uygun ada Hayırsız Ada'dır. İmralı’nın hemen yanındaki Hayırsız Ada."

AA

Son Güncelleme: 24.07.2016 09:30
Anahtar Kelimeler:
AK PartiFETÖDarbeTürkiyePKKMehmet Ali Şahin
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