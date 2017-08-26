Gülen yüzünü trafik kazası soldurdu

FUNDA AKOSMAN ERMAN

İSTANBUL - Borsa İstanbul’un sevilen simalarından güler yüzlü, dost canlısı, sosyal sorumluluk projelerine beraber katıldığım canım arkadaşım Serpil Ulusoy ve yeğeni Merve, Edirne’nin Keşan ilçesinde geçirdikleri trafik kazasında hayatını kaybetti.

Kurban Bayramı’nı geçirmek için Çanakkale’ye doğru yola çıkan canım dostum Serpil direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüjdeki bariyerlere çarptı. Serpil olay yerinde yeğeni Merve ise kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.

Arkadaşları olarak bu acı kayıpla derinden sarsıldık. Ailesine ve sevenlerine başsağlığı, canım dostum Serpil ve yeğeni Merve’ye Allah’tan rahmet diliyorum.

Cenazesi bugün Ataköy 5. Kısım’da öğlen namazını müteakip kaldırılacak ve Kağıthane Arıcılar Mezarlığına defnedilecektir.