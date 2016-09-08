Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 16°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
162.988
DOLAR
3.8451
STERLİN
5.3394
EURO
4.7341
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

'Gülen Sokağı'nın ismi 'Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Sokağı' oldu

Amasya'nın Merzifon ilçesindeki "Gülen Sokağı"nın ismi Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'i çağrıştırdığı için değiştirilerek "Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Sokağı" yapıldı.

'Gülen Sokağı'nın ismi 'Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Sokağı' oldu

Amasya'nın Merzifon ilçesindeki "Gülen Sokağı"nın ismi Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'i çağrıştırdığı için değiştirilerek "Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Sokağı" yapıldı.

08 Eylül 2016 Perşembe 15:23
665 Okunma
'Gülen Sokağı'nın ismi 'Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Sokağı' oldu

 Amasya'nın Merzifon ilçesindeki Yeni Mahalle'de bulunan Gülen Sokağı sakinleri, sokağın isminin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'i anımsattığı gerekçesiyle değiştirilmesini talep etti. Bunun üzerine mahalle muhtarlığının Merzifon Belediyesine verdiği dilekçe, Belediye Meclisinde gündeme alındı.

Meclisteki oylamada sokağın isminin "Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Sokağıolarak değiştirilmesi oybirliği ile kabul edildi.

Belediye Başkanı Alp Kargı, yaptığı açıklamada, vatandaşlardan, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sonrası "Gülen Sokağı" isminin değiştirilmesi konusunda talep geldiğini söyledi.

Talebi olumlu karşıladıklarını belirten Kargı, "Belediye Meclis Toplantısı'nda, darbenin başarılı olmamasının en büyük etkenlerinden ve şehit olacağını bile bile komutanının verdiği emri yerine getiren kahraman askerimiz Şehit Ömer Halisdemir'in adını sokağa vermek istedik. Bu isteğimiz mecliste oy birliğiyle kabul edildi." dedi.

Yaşanan olaylardan ders çıkarılmasını ve herkesin el ele vermesini isteyen Kargı, Atatürk'ün bıraktığı Cumhuriyet değerleri çerçevesinde huzurlu şekilde yaşanılması gerektiğini kaydetti.

Mahalle sakinlerinden Mehmet Demir, alınan karardan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

AA

Son Güncelleme: 08.09.2016 15:24
Anahtar Kelimeler:
AmasyaYeni MahalleGülen SokağıFETÖFetullah GülenŞehit Astsubay Ömer Halisdemir SokağıÖmer Halisdemir
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye havalimanlarının Avrupa listelerindeki yükselişi sürüyor
Türkiye havalimanlarının Avrupa listelerindeki yükselişi sürüyor
Canikli'den 'yerli mühimmat' açıklaması
Canikli'den 'yerli mühimmat' açıklaması
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
Kızının ölümüne ilişkin davada fenalaşarak hayatını kaybetti
Kızının ölümüne ilişkin davada fenalaşarak hayatını kaybetti
'ALO 170' hattı 33 milyon başvuruya çözüm buldu
'ALO 170' hattı 33 milyon başvuruya çözüm buldu
'Radikalleşme, Şiddet İçeren Aşırılık ve Terörizm' raporu
'Radikalleşme, Şiddet İçeren Aşırılık ve Terörizm' raporu
Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
İran'da özel Türk uçağı düştü: 11 ölü
İran'da özel Türk uçağı düştü: 11 ölü
ATAK sınırda görücüye çıktı
ATAK sınırda görücüye çıktı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ