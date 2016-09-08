'Gülen Sokağı'nın ismi 'Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Sokağı' oldu

Amasya'nın Merzifon ilçesindeki Yeni Mahalle'de bulunan Gülen Sokağı sakinleri, sokağın isminin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'i anımsattığı gerekçesiyle değiştirilmesini talep etti. Bunun üzerine mahalle muhtarlığının Merzifon Belediyesine verdiği dilekçe, Belediye Meclisinde gündeme alındı.

Meclisteki oylamada sokağın isminin "Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Sokağı" olarak değiştirilmesi oybirliği ile kabul edildi.

Belediye Başkanı Alp Kargı, yaptığı açıklamada, vatandaşlardan, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sonrası "Gülen Sokağı" isminin değiştirilmesi konusunda talep geldiğini söyledi.

Talebi olumlu karşıladıklarını belirten Kargı, "Belediye Meclis Toplantısı'nda, darbenin başarılı olmamasının en büyük etkenlerinden ve şehit olacağını bile bile komutanının verdiği emri yerine getiren kahraman askerimiz Şehit Ömer Halisdemir'in adını sokağa vermek istedik. Bu isteğimiz mecliste oy birliğiyle kabul edildi." dedi.

Yaşanan olaylardan ders çıkarılmasını ve herkesin el ele vermesini isteyen Kargı, Atatürk'ün bıraktığı Cumhuriyet değerleri çerçevesinde huzurlu şekilde yaşanılması gerektiğini kaydetti.

Mahalle sakinlerinden Mehmet Demir, alınan karardan duydukları memnuniyeti dile getirdi.