Gülen'in talimatıyla Erdoğan'a dava açan sanığa hapis cezası

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) elebaşı Fetullah Gülen'in talimatıyla 17-25 Aralık sürecinin ardından o dönem Başbakan olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aleyhine örgüt hakkındaki söylemlerinden dolayı tazminat davası açan sanık, 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

İzmir 17. Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmada tutuklu sanık Satılmış Çal ve avukatı hazır bulundu.

Sanık Çal, ilkokul mezunu olduğunu, tutuklanmadan önce inşaat işlerinden geçimini sağladığını belirterek örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığına ilişkin tespitin gerçeği yansıtmadığını, böyle bir programı telefonuna yüklemediğini ve kullanmadığını öne sürdü.

Kapatılan Bank Asya'ya örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in talimatıyla para yatırmadığını ancak "evime hırsız girer" korkusuyla evde sakladığı altınları bu bankaya yatırdığını savunan Çal, FETÖ ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle KHK ile kapatılan iki derneğe nasıl üye yapıldığı konusunda da fikir sahibi olmadığını iddia etti.

Dershanelerin kapatılmasına ilişkin tartışmaların olduğu dönemde, internetten bulduğu dilekçe örneğiyle bir avukata giderek o dönem Başbakan olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduğunu, tazminat davası açtığını ancak davanın reddine karar verildiğini anlatan Çal, örgütten talimat alarak dava açtığına ilişkin suçlamayı kabul etmediğini söyledi.

15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı tarihe kadar örgütün bu boyutta olduğunu bilemediğini savunan ve "Bilseydim çocuğumu onların dershanesine göndermez, dava da açmazdım." diyen Çal, beraatiyle birlikte tahliyesine karar verilmesini istedi.

İddia makamı, yapılan yargılama, toplanan deliller, sanığın ByLock yazışma içerikleri, sanığın örgütün talimatıyla Recep Tayyip Erdoğan aleyhine açtığı tazminat davasına ilişkin evraklar ile KHK ile kapatılan derneğe üye olduğu gerekçesiyle örgüt üyeliğinden cezalandırılması yönünde mütalaa verdi.

Sanık Çal, iddia makamının mütalaasını kabul etmediğini belirterek hiçbir terör örgütüne üye olmadığını savundu.

Verilen kısa aranın ardından mahkeme başkanı, iddia makamının belirttiği gerekçelerle sanık Çal'a 9 yıl 9 ay hapis cezası verdi. Heyet, sanığın sabıkasız oluşu, duruşmadaki tutum ve davranışlarını göz önünde bulundurarak cezayı 8 yıl 1 ay 15 güne indirdi.