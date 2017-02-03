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Gülen'in 2 yeğeni dahil 16 kişi FETÖ'den gözaltına alındı

Trabzon merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda elebaşı Fetullah Gülen'in 2 yeğeninin de aralarında bulunduğu 16 kişi gözaltına alındı.

Gülen'in 2 yeğeni dahil 16 kişi FETÖ'den gözaltına alındı

Trabzon merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda elebaşı Fetullah Gülen'in 2 yeğeninin de aralarında bulunduğu 16 kişi gözaltına alındı.

03 Şubat 2017 Cuma 15:35
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Gülen'in 2 yeğeni dahil 16 kişi FETÖ'den gözaltına alındı

Trabzon merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda elebaşı Fetullah Gülen'in 2 yeğeninin de aralarında bulunduğu 16 kişi gözaltına alındı.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Trabzon, İstanbul, Adana, Kocaeli, Erzurum, Giresun ve Samsun'da belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda Gülen'in yeğenleri oldukları belirtilen R.G. ile A.G'nin de aralarında bulunduğu 16 kişi gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında aranan 8 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
TrabzonFETÖ
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