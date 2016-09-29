Gülen hakkında 'geçici tutuklama' talebi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında, Pensilvanya'da yaşayan örgütün elebaşı Fetullah Gülen'le ilgili ABD'den "geçici tutuklama uygulaması" istenmesi talebiyle Adalet Bakanlığına başvurdu.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu savcılarından Berkant Karakaya da FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin yürüttüğü soruşturma çerçevesinde terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen hakkında ABD tarafından "geçici tutuklama uygulanması" talebiyle Adalet Bakanlığına yazı gönderdi.

Adalet Bakanlığı, FETÖ elebaşı Gülen'in "darbe girişiminin emrini verdiği, komuta ettiği" gerekçesiyle ilk geçici tutuklama talebini, Türkiye ile ABD arasındaki "Suçluların Geri Verilmesi ve Ceza işlerinde Karşılıklı Yardım Antlaşması"nın 10'uncu maddesi kapsamında 13 Eylül'de ABD'ye iletmişti.