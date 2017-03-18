Güle Güle Oturun artık hafta sonları ekranlara geliyor! Hemen Başvuru Yap

Dekorasyon ve yapı formatında yayınlanan, ilgi ile takip edilen “Güle Güle Oturun” yeni günü ve yeni saatinde Tv8 ekranlarında. Survivor’ın başlaması ile birlikte hafta içi yayınlanan yeni bölümler hafta sonuna kaydırıldı. Cumartesi günü 14.45’te yayınlanan bölümler Pazar günü ise 11.45’te (Yayın akışına göre yayın saati değişebilir.) yayınlanmaktadır.

Büyük bir ilgi ile takip edilen Güle Güle Oturun başvuruları da hız kesmeden devam ediyor. Güle Güle Oturun başvuru formunu doldurarak, evinizin yenilenmesine şahit olabilirsiniz. Beğenmediğiniz bir salon, yatak odası, mutfak, çocuk odası varsa eğer başvuru formunu doldurabilirsiniz. Başvuru formunu doğru bilgiler ile doldurarak ve eksiksiz tamamlayarak şansınızı arttırabilirsiniz

Güle Güle Oturun başvuruları sadece yazılı başvuru formu ile değil videolu başvuru formu ile de talepleri kabul etmektedir. Kendinizi tanıttığınız bir video ile başvuru formunu gönderebilirsiniz.

Güle Güle Oturun programı hakkında merak edilenler

Program hakkında en çok merak edilen konu: Güle Güle Oturun programının ücretli mi yoksa ücretsiz mi olduğudur. Güle Güle Oturun tamamen ücretsizdir! (Başvuru için ücret talep eden kişi ya da kurumlara kesinlikle aldanmayın!) Güle Güle Oturun sadece İstanbul üzerinden gelen başvuruları mı değerlendiriyor? Hayır, tüm Türkiye’den başvuru yapabilirsiniz. Daha önce yayınlandığı kanalda sadece İstanbul üzerinden yapılan başvurulara dönüş yapılmaktaydı. Tv8’e transfer olması ile birlikte artık tüm başvurular değerlendiriliyor.

Güle Güle Oturun başvuru formunu nasıl doldurmalısınız?

Öncelikle Güle Güle Oturun başvuru formu üzerinde neler yer aldığından bahsedelim. Başvuru formunda kişisel bilgileriniz ile birlikte evinize dair fotoğraflar istenilmekte. Evinizin dış görüntüsünün fotoğrafı ile beğenmediğinizin odaya dair fotoğrafları başvuru formuna eklemelisiniz.

Başvuru formunda size iletilen sorular arasında başınızdan geçen üzücü olay ve mutlu anlarda bulunmakta. Reyting ile orantılı bu soruları doğru bilgiler ile cevaplamanız, programa kabul edilme oranınızı daha da arttıracaktır.

Başvuru formunu doldurduktan sonra Güle Güle Oturun başvuru katılım şartlarını da onaylayarak gönder butonuna tıklayabilirsiniz.