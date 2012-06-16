Gül'e 38 numaralı forma

ANKARA

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Beşiktaş Yönetim Kurulu üyeleri ile Beşiktaş Milangaz Basketbol Takımı'nı kabulüne ilişkin Twitter aracılığıyla değerlendirmede bulundu.

Gül, ziyarette kendisine hediye edilen ''38 Numara'' formanın da görüldüğü bir fotoğraf ile kupalarla çekilen ayrı bir fotoğrafı paylaştı.

''Beşiktaşlı olduğumu biliyorsunuz. Beşiktaş bu yıl futbolda başarılı olamadı, ama basketbolda çok başarılı oldu'' diyen Cumhurbaşkanı Gül, şu değerlendirmelerde bulundu:

''Beşiktaş kulübü yöneticileri, erkek basketbol takımı teknik heyeti ve oyuncuları bugün kupalarıyla birlikte beni Tarabya'da ziyaret etti. Beşiktaş bu yıl EuroChallenge Kupası'nı, Beko Basketbol Ligi'ni ve Türkiye Kupası'nı kazanarak büyük bir başarıya imza atmış. Geçen ay yaptığım ABD ziyaretinde buluştuğum Milli basketbolcularımız Mehmet ve Ömer, Türkiye'nin NBA'e en fazla oyuncu gönderen ülke olduğunu söylemişlerdi. Bugün Beşiktaş takımının ziyareti sırasında bu başarının tesadüf olmadığını gördüm. Çok memnun oldum. Hem Beşiktaş'a, hem de diğer kulüplerimize başarılar diliyorum.''