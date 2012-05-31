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Gül'den kentsel dönüşüme onay

Cumhurbaşkanı Gül, Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun da dahil olmak üzere 6 kanunu onayladı.

Gül'den kentsel dönüşüme onay

Cumhurbaşkanı Gül, Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun da dahil olmak üzere 6 kanunu onayladı.

31 Mayıs 2012 Perşembe 09:14
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Gül'den kentsel dönüşüme onay

     Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun, 6307 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 6308 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun ile Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 6309 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Makedonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun, 6310 sayılı Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Kuruluş Anlaşmasında Değişiklik Yapılmasına İlişkin 137 ve 138 Sayılı Guvernörler Kurulu Kararlarının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun ve 6311 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Gabon Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun'u, yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderdi.

AA

Son Güncelleme: 31.05.2012 01:14
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Onay
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