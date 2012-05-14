Grup Yorum üyesi ifade verdi

Grup Yorum üyesi Aydoğan ve koğuş arkadaşı olduğu belirtilen bir kişi, yoğun güvenlik önlemleri altında Tekirdağ Adliyesi'ne getirildi. 1,5 saat ifade veren Aydoğan, tekrar yoğun güvenlik önlemleri altında cezaevi nakil aracına bindirildi.
AA
Tekirdağ Cezaevi'nde terör örgütü üyesi olmak suçundan tutuklu bulunan Grup Yorum üyesi Seçkin Aydoğan, Tekirdağ Adliyesi'nde ifade verdi.
Grup Yorum üyesi Aydoğan ve koğuş arkadaşı olduğu belirtilen bir kişi, yoğun güvenlik önlemleri altında Tekirdağ Adliyesi'ne getirildi. 1,5 saat ifade veren Aydoğan, tekrar yoğun güvenlik önlemleri altında cezaevi nakil aracına bindirildi.
AA