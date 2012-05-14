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Grup Yorum üyesi ifade verdi

Tekirdağ Cezaevi'nde terör örgütü üyesi olmak suçundan tutuklu bulunan Grup Yorum üyesi Seçkin Aydoğan, Tekirdağ Adliyesi'nde ifade verdi.

Grup Yorum üyesi ifade verdi

Tekirdağ Cezaevi'nde terör örgütü üyesi olmak suçundan tutuklu bulunan Grup Yorum üyesi Seçkin Aydoğan, Tekirdağ Adliyesi'nde ifade verdi.

14 Mayıs 2012 Pazartesi 16:13
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Grup Yorum üyesi ifade verdi

Grup Yorum üyesi Aydoğan ve koğuş arkadaşı olduğu belirtilen bir kişi, yoğun güvenlik önlemleri altında Tekirdağ Adliyesi'ne getirildi. 1,5 saat ifade veren Aydoğan, tekrar yoğun güvenlik önlemleri altında cezaevi nakil aracına bindirildi.

Aydoğan'ın cezaevindeki koğuşunda izinsiz poster açmasından dolayı ifadeye çağrıldığı belirtildi.
Grup Yorum üyeleri de Tekirdağ Adliyesi'ne gelerek Aydoğan'a destek verme amacıyla şarkı söyledi ve olaysız dağıldılar.
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri adliye binası önünde yoğun güvenlik önlemi aldı. 

AA

Son Güncelleme: 14.05.2012 08:14
Anahtar Kelimeler:
Grup YorumüyeIfade Verdi
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