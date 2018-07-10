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Gri kategorideki terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli'nin Nazımiye ilçesi kırsalında etkisiz hale getirilen teröristin İçişleri Bakanlığının Aranan Teröristler Listesi'nde gri kategoride yer alan "Mervan" kod adlı Yunus Dalgın olduğu belirlendi.

Gri kategorideki terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli'nin Nazımiye ilçesi kırsalında etkisiz hale getirilen teröristin İçişleri Bakanlığının Aranan Teröristler Listesi'nde gri kategoride yer alan "Mervan" kod adlı Yunus Dalgın olduğu belirlendi.

10 Temmuz 2018 Salı 12:14
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Gri kategorideki terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli'nin Nazımiye ilçesi kırsalında etkisiz hale getirilen teröristin İçişleri Bakanlığının Aranan Teröristler Listesi'nde gri kategoride yer alan "Mervan" kod adlı Yunus Dalgın olduğu tespit edildi.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, Nazımiye ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı birlikler tarafından dün operasyon başlatıldığı ve teröristlerle sağlanan temas sonucu çıkan çatışmada bir teröristin ölü olarak ele geçirildiği anımsatıldı.

Açıklamada, operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin yapılan kimlik tespiti çalışmaları sonucunda İçişleri Bakanlığının Aranan Teröristler Listesi'nde gri kategoride yer alan "Mervan" kod adlı Yunus Dalgın olduğunun belirlendiği kaydedildi.

Kent genelinde teröristlerin bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
TunceliYunus DalgınMervan
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