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Gözyaşıyla reklam yapmıyoruz

Türk Kızılayı Genel Başkanı Ahmet Lütfi Akar, Van depreminden sonra Türk Kızılayı'nın üzerine düşen görevi yerine getirdiğini söyledi.

Gözyaşıyla reklam yapmıyoruz

Türk Kızılayı Genel Başkanı Ahmet Lütfi Akar, Van depreminden sonra Türk Kızılayı'nın üzerine düşen görevi yerine getirdiğini söyledi.

16 Mayıs 2012 Çarşamba 16:29
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Gözyaşıyla reklam yapmıyoruz

İZMİR

Adalet Sarayı Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen Türk Kızılayı Bölge Toplantısı'nda konuşan Akar, Van depreminin ardından bölgede 80 bin çadır kurduklarını, insanların ihtiyaçlarını karşıladıklarını belirtti.
Türkiye'nin tüm bölgelerinden Van'a 30 bin yardım tırı gönderildiğini kaydeden Akar, ''Bu yardımlar devletimizin, Türk milletinin ve Türk Kızılayı'nın ortak başarısıdır. Van depreminden sonra Türk Kızılayı üzerine düşen görevi yerine getirdi'' diye konuştu.
İslamiyet'in fedakarlığı, paylaşmayı emrettiğini, Türk Kızılayı'nın da bu emirleri yerine getirdiğini söyleyen Akar, ''Kızılaycılık dinimizin emridir'' dedi.
Akar, kurumunun afetlerde rüşdünü ispat ettiğini belirtti.

Somali'deki çalışmalar
Türk Kızılayı'nın vatandaşların bağışlarını Somali'ye ulaştırdığını bildiren Akar, artık Somali'de çocukların, bebeklerin, kadınların ölmediğini, kimsenin açlık yaşamadığını ifade etti.
Akar, ''Bir insanın karnını doyurabilirsiniz, onu enkaz altından çıkarabilirsiniz ama onurunu korumak çok önemli bir konudur. Türk Kızılayı dünyanın her tarafına yardım götürüyor ama bunları yaparken kimsenin gözyaşıyla reklam yapmıyor'' diye konuştu.

AA

Son Güncelleme: 16.05.2012 08:31
Anahtar Kelimeler:
Türk KızılayıAhmet Lütfi AkarVan Depremi
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