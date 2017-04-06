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Gözaltındaki FETÖ'cüye hafıza kartı götürmüşler

İzmir'de FETÖ/PDY'nin Dokuz Eylül Üniversitesindeki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında hakkında dava açılan sanığa gözaltındayken getirilen özel eşyaları içerisinde hafıza kartı bulundu.

Gözaltındaki FETÖ'cüye hafıza kartı götürmüşler

İzmir'de FETÖ/PDY'nin Dokuz Eylül Üniversitesindeki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında hakkında dava açılan sanığa gözaltındayken getirilen özel eşyaları içerisinde hafıza kartı bulundu.

06 Nisan 2017 Perşembe 11:47
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Gözaltındaki FETÖ'cüye hafıza kartı götürmüşler

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDYDokuz Eylül Üniversitesindeki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında hakkında dava açılan sanığa gözaltındayken getirilen özel eşyaları içerisinde hafıza kartı bulundu.

Hafıza kartında, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in fotoğrafları ve "Dönersek kalleşiz", "Bir yiğit vardı", "İmanınız varsa dayanacaksınız" gibi sohbet videoları ile örgütün kriptolu haberleşme programı "ByLock"un yüklenmesine yönelik emarelere rastlanıldı.

"15 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor"

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve 13. Ağır Mahkemesince kabul edilen iddianamede, tutuklu sanık Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Bölümü son sınıf öğrencisi Erhan H. hakkında, "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Soruşturma aşamasında ele geçirilen materyaller, "ByLock" ve kapatılan Bank Asya kayıtları, disiplin soruşturması, bilirkişi raporu ve dosyadaki mevcut diğer kanıtlar göz önünde bulundurularak sanığın FETÖ/PDY mensubu olduğunun anlaşıldığı belirtilen iddianamede, üniversitenin yürüttüğü araştırmada da sanığın örgütle bağlantısının tespit edildiğine yer verildi.

2013'te CHP'ye üye olan Erhan H'nin, Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS) gireceğinden 2015'te üyeliğinden ayrıldığı kaydedilen iddianamede, sanığın Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesinde gözaltındayken annesi Nilüfer H. ve kardeşi Emre H. tarafından getirilen ve emniyet mensuplarınca kontrol edilen iç çamaşırlarının arasında 2 GB kapasiteli hafıza kartının ele geçirildiği belirtildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
İzmirFETÖDokuz Eylül ÜniversitesiGözaltındaki FETÖcüFETÖcüye Hafıza Kartı
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