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Gözaltındaki 61 şüpheli adliyeye sevk edildi

İstanbul'da gözaltında bulunan aralarında mübaşir ve zabit katiplerinin de bulunduğu 61 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Gözaltındaki 61 şüpheli adliyeye sevk edildi

İstanbul'da gözaltında bulunan aralarında mübaşir ve zabit katiplerinin de bulunduğu 61 şüpheli adliyeye sevk edildi.

04 Ekim 2016 Salı 15:16
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Gözaltındaki 61 şüpheli adliyeye sevk edildi

 Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) adliye yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 61 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan Anadolu Adalet Sarayında görevli personelin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Aralarında mübaşir ve zabit katiplerinin de bulunduğu 22'si kadın 61 şüpheli, Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğünden Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Şüphelilerin iş yeri ve ikametlerinde yapılan aramada ele geçirilen cep telefonu, laptop, harici bellek, USB ve dijital bulgular incelenmek üzere Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne gönderildi.

Şüphelilerden A.O'nun üzerinden 1 dolar, F.D'nin evinde yapılan aramada Fetullah Gülen'e ait kitap ele geçirildi.

AA

Son Güncelleme: 04.10.2016 15:17
Anahtar Kelimeler:
Fetullahçı Terör ÖrgütüFETÖDarbe GirişimiİstanbulTürkiyeKhkOHALAdliyeAnadolu Adalet Sarayı
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