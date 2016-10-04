Gözaltındaki 61 şüpheli adliyeye sevk edildi

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) adliye yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 61 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan Anadolu Adalet Sarayında görevli personelin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Aralarında mübaşir ve zabit katiplerinin de bulunduğu 22'si kadın 61 şüpheli, Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğünden Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Şüphelilerin iş yeri ve ikametlerinde yapılan aramada ele geçirilen cep telefonu, laptop, harici bellek, USB ve dijital bulgular incelenmek üzere Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne gönderildi.

Şüphelilerden A.O'nun üzerinden 1 dolar, F.D'nin evinde yapılan aramada Fetullah Gülen'e ait kitap ele geçirildi.