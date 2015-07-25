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Gözaltı sayısının 22'ye yükseldiği operasyonda Fetullahçı Terör Örgütü'ne ait önemli bilgilerin yer aldığı 15 yıllık arşivin ele geçirildiği ileri sürüldü.

Gözaltı sayısının 22'ye yükseldiği operasyonda Fetullahçı Terör Örgütü'ne ait önemli bilgilerin yer aldığı 15 yıllık arşivin ele geçirildiği ileri sürüldü.

25 Temmuz 2015 Cumartesi 16:44
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Gözaltı sayısının 22'ye yükseldiği operasyonda Fetullahçı Terör Örgütü'ne ait önemli bilgilerin yer aldığı 15 yıllık arşivin ele geçirildiği ileri sürüldü.

'FETÖ'nün 15 yıllık arşivi ele geçirildi' iddiası

25 Temmuz 2015 16:26 (Son güncelleme 25 Temmuz 2015 16:40)


İZMİR

İzmir merkezli 8 ilde düzenlenen "Paralel Devlet Yapılanması"na yönelik operasyonda, örgüte finansal destek sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınanların sayısı 22'ye çıktı.

İzmir Terör ve Örgütlü Suçlar Savcısı Okan Bato'nun yürüttüğü Fetullahçı Terör Örgütü /Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, İzmir'deki 14 adres ile Sivas, Gümüşhane, Çanakkale, Kütahya, Denizli, Aydın ve Muğla'da düzenlenen operasyonlarda yakalananların sayısı 22'ye yükseldi.

Aralarında öğretmen, iş adamı ve serbest meslek sahiplerinin de bulunduğu, yöneticisi ve üyesi oldukları örgüte ikna, tehdit ve şantajla destek sağladıkları iddia edilen zanlıların emniyetteki sorgusu sürüyor.

Örgütün 15 yıllık arşivinin ele geçirildiği iddiası

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada son 15 yılda örgüt adına topladıkları para, çek ve senet bilgileriyle destek talep ettikleri iş adamları ve esnafın örgüte yakınlık derecesine göre fişlendiği bilgilerin yer aldığı arşivin ele geçirildiği öne sürüldü.

Zanlılardan bazılarının örgüt adına faaliyet gösterdiklerine dair itirafta bulundukları öğrenildi.

Öte yandan, evinde yapılan aramada bazı dijital verilerine el konulan ve örgütün Ege Bölgesi sorumlusu olduğu iddia edilen Bekir Baz'ın bir süre önce yurt dışına kaçtığı ileri sürüldü.

Dün, İzmir merkezli 8 ilde "Paralel Devlet Yapılanması"na yönelik operasyonda, örgüte finansal destek sağladığı iddia edilen 21 kişi gözaltına alınmıştı.

AA

Son Güncelleme: 25.07.2015 14:49
Anahtar Kelimeler:
önce VatanArşivParalel Devlet YapılanmasıFETÖ
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