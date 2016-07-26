Gözaltı sayısı 44'e yükseldi

İSTANBUL

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında, Harp Akademileri Komutanlığı'ndaki operasyonda gözaltına alınanların sayısı 44'e yükseldi.

İstanbul Terörle Mücadele ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, dün Harp Akademileri Komutanlığında yaptığı operasyonda, 3 albay, 1 yarbay, 5 binbaşı 34 yüzbaşı ile 1 astsubay başçavuşun gözaltına alındığı bildirildi.

1 dolarlık 23 banknot ele geçirildi

Adreslerde yapılan aramalarda, 23 adet 1 dolarlık banknot, FETÖ lideri Fetullah Gülen'e ait kitaplar, darbe girişimine dair el yazması notlar, dokümanlar, ajandalar, 14 Temmuz tarihli 1402 sayılı sıkı yönetim kanunu bilgisayar çıktısı, 103 kimlik fotokopisi ve çok sayıda CD, dizüstü bilgisayar ve dijital malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Harp Akademileri Komutanlığı'nda, 18 Temmuz'da yapılan aramaların ardından gözaltına alınan 15 subay tutuklanmıştı.