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Gözaltı sayısı 21'e yükseldi

Manisa'da kışlaya yemek sağlayan firmada gözaltı sayısı 21'e yükseldi

Gözaltı sayısı 21'e yükseldi

Manisa'da kışlaya yemek sağlayan firmada gözaltı sayısı 21'e yükseldi

18 Haziran 2017 Pazar 12:07
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Gözaltı sayısı 21'e yükseldi

Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Şimşek, 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı'nda gıda zehirlenmesi tanısıyla hastanelere sevk edilen 731 askerin hayati tehlikelerinin bulunmadığını, olayla ilgili gözaltı sayısının ise 21'e yükseldiğini belirtti.

Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Akif Celalettin Şimşek, yaptığı yazılı açıklamada, Albay Arif Seyhun Kışlası'nda akşam yemeği sonrası bir grup askerin baş dönmesi ve mide bulantısı şikayetiyle hastanelere müracaatı sonrası gıda zehirlenmesi tanısı konulduğunu, çeşitli hastanelerde ilk belirlemelere göre 731 askere tıbbi müdahalenin yapıldığını bildirdi. 

Gıda zehirlenmesi konusunda 24 Mayıs'ta yaşanan olayın dün tekrar etmesi nedeniyle ikinci soruşturmanın açıldığını kaydeden Şimşek, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Tedavi sonucu, şu an itibariyle hayati tehlike riski olan askerimiz yoktur. Cumhuriyet Başsavcılığımızca meydana gelen mükerrer olay üzerine ikinci bir soruşturma başlatılmış, mağduriyete uğrayan askerlerimizden kan ve idrar örnekleri, akşam yemeğinde servis edilen tavuk ve gıdalardan, kullanılan su ve diğer bütün malzemelerden numune alınmış, bilirkişi incelemesine gönderilmiştir.

Yürütülen soruşturma kapsamında Manisa Emniyet Müdürlüğümüzde özel bir büro oluşturulmuştur. Çalışmalar titiz bir şekilde devam etmektedir. İlk etapta kışlaya yemek veren yüklenici firmanın denetim, gözetim ve kontrol sorumlusu olarak tesbit edilen 19 kişi şüpheli sıfatıyla gözaltına alınmış, bu sayı an itibariyle 21'e ulaşmıştır."

Konuyla ilgili detaylı bir çalışma yapıldığını, her türlü emarenin araştırıldığını bildiren Şimşek, kamuoyunun provokasyona meydan verecek yaklaşımlardan uzak durması gerektiğini de bildirdi.

AA

Son Güncelleme: 18.06.2017 12:10
Anahtar Kelimeler:
1. Piyade Er EğitimKışla ZehirlenmeYemek FirmasıManisa
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