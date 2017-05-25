Görmez, Suudi Arabistan Büyükelçisi'ni kabul etti

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, İslam aleminin zor bir süreçten geçtiğini belirterek, "Bu zor süreçte Türkiye ve Suudi Arabistan'ın ilişkileri bir umut olarak Müslümanların kalbinde yer ediniyor." dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Görmez, Suudi Arabistan’ın Ankara Büyükelçisi Velid Abdülkerim El Hireyci'yi makamında kabul etti.

Görmez, Büyükelçi Hireyci'ye yeni görevinde başarılar dileyerek, "Her iki ülke arasında zaten tarih boyunca var olan güzel ilişkileri sizin döneminizde çok daha iyi noktalara taşıyacağınıza olan inancımı ifade etmek isterim." diye konuştu.

Türkiye'yi iyi bilen bir büyükelçinin göreve başlamasının bu konudaki umutlarını artırdığını vurgulayan Görmez, İslam aleminin geçtiği zor süreçte Türkiye ve Suudi Arabistan ilişkilerinin Müslümanların kalbinde bir umut olduğunu söyledi.

İki ülke arasındaki ilişkinin başka ülkelerin ilişkisine benzemediğine dikkati çeken Görmez, dini ve manevi alanda ilişkiler geliştirmeye çalıştıklarını bildirdi.

Görmez, Suudi Arabistan Büyükelçiliğine hac ve umre işlerinde gösterdikleri ilgi için teşekkür etti.

"İki ülke istikrar için önemli rol oynuyor"

Büyükelçi Hireyci ise Görmez'in göreve başladıktan sonra ilk ziyaret etmek istediği kişiler arasında olduğunu belirterek, Türk halkının Ramazan ayını tebrik etti.

İki ülke arasındaki ilişkilere işaret eden Hireyci, "Daha önce Anadolu Ajansına bir demeç verdim. Suudi Arabistan ve Türkiye bölgedeki istikrarın sağlanması için önemli bir rol oynamakta. Suudi Arabistan vahyin indiği, Türkiye İslam'ın temsil edildiği yer. İnşallah İki ülke İslam'a büyük hizmetler sunacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Arapça öğretimiyle alakalı görüşmek istediklerini dile getiren Büyükelçi, Türkiye'den Suudi Arabistan'a gidip Arapça öğrenmek isteyenler için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Hireyci, "Özellikle Suudi Arabistan Kralı ile Sayın Cumhurbaşkanı arasında kardeşliğe dayanan bir ilişki söz konusu. Hacca ve umreye gelen Türk kardeşlerimizden dolayı memnunuz, onlara gönlümüz açık. Bütün kolaylıkları kendisine sağlayacağız." dedi.

Hacıların hepsini "Rahman'ın misafiri" olarak kabul ettiklerini kaydeden Hireyci, Allah'ın, hacılara hizmet etmekle kendilerini şereflendirdiğini sözlerine ekledi.