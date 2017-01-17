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Görmez, Sakarya'da darbedilen çocukla buluştu

Diyanet İşleri Başkanı Görmez Sakarya'daki Kur'an kursunda bir görevlinin darbettiği çocukla buluşarak, onun şahsında tüm çocuklardan özür diledi.

Görmez, Sakarya'da darbedilen çocukla buluştu

Diyanet İşleri Başkanı Görmez Sakarya'daki Kur'an kursunda bir görevlinin darbettiği çocukla buluşarak, onun şahsında tüm çocuklardan özür diledi.

17 Ocak 2017 Salı 13:53
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Görmez, Sakarya'da darbedilen çocukla buluştu

ANKARA - Edinilen bilgiye göre, Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Sakarya'daki Kur'an kursunda görevlinin darbettiği çocuğu makamına davet etti.

Başkanlıktaki buluşmada Görmez, çocuğun şahsında, Türkiye'deki tüm çocuklardan özür diledi. Görmez, çocuğa "Hayatım boyunca artık dostumsun, arkadaşımsın." dedi.

"Ben gerçekten çok üzgünüm"

Buluşmada Hazreti Muhammed'in çocuklarla ilişkilerinden örnekler veren Görmez, şöyle konuştu:

"Biz, çocuklarla arkadaş olmuş, her çocuğa büyük muamelesi göstermeyi öğreten bir peygamberin ümmetiyiz. Secdeye eğildiğinde sırtına çocuk bindi diye secdesini uzatan bir peygamberin ümmetiyiz. Cuma hutbesini irat ederken minbere doğru çıkan çocuğu görüp, hutbesini kesip, minberden aşağıya inen, çocuğu kucağına alarak çocukla hutbe irat eden Muhammed Mustafa'nın ümmetiyiz. Çocuk ağladı diye namazı çok hızlı kılan, kıldıktan sonra da 'Anne yüreği bu çocuğun ağlamasına dayanmaz' diye 'Namazı hızlı kıldım' diyen bir peygamberin ümmetiyiz. Biz, 10 yaşında Hazreti Enes ile arkadaş olmuş, 10 sene beraber yaşadığı halde bir defa azarlamayan bir peygamberin ümmetiyiz. Onun için ben gerçekten çok üzgünüm."

AA

Anahtar Kelimeler:
DiyanetGörmezSakaryaDarbedilen çocuk
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