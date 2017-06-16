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Görmez'den Karadavi açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı Görmez, Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi'nin terör listesine alınmasına ilişkin, "91 yaşındaki bir piri fani alimi terör listelerine ilave etmek hiç kimseye bir şey kazandırmaz." dedi.

Görmez'den Karadavi açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı Görmez, Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi'nin terör listesine alınmasına ilişkin, "91 yaşındaki bir piri fani alimi terör listelerine ilave etmek hiç kimseye bir şey kazandırmaz." dedi.

16 Haziran 2017 Cuma 12:57
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Görmez'den Karadavi açıklaması

KAHRAMANMARAŞ

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, bazı ziyaret, açılış ve iftar programlarına katılmak üzere geldiği Kahramanmaraş'ta ilk olarak Vali Vahdettin Özkan'ı ziyaret etti.

Burada konuşan Görmez, Kadir Gecesi'nin önemine işaret ederek, millet ve alemi İslam olarak, sıhhat, barış ve huzur içerisinde bayrama ulaşmayı Allah'tan temenni etti.

Bir gazetecinin Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi'nin terör listesinde yer almasına ilişkin değerlendirmesini sorduğu Görmez, "Durup dururken, İslam dünyasında bu kadar büyük sorunlar yaşanırken 91 yaşındaki bir piri fani alimi terör listelerine ilave etmek hiç kimseye bir şey kazandırmaz." dedi.

Görmez, bundan sonra barışın konuşulması gerektiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Artık bu tür şeylerden sarfınazar ederek bölgeye 10 yıllardır şiddet ve savaşla pençeleşen alemi İslam'a yeniden barış nasıl gelir onun üzerinde durmamız lazım. Elbette alimlerin sorumluluğu bu noktada çok daha büyük. Mutlaka yeni bir düşünceyle bir ufukla, geçmişte işlenen kötülükleri nasıl ortadan kaldırabiliriz... Kötülüklerin sadece bu bölgede bölge insanlarından kaynaklanmadığını herkes biliyor. 10 yıllardır küresel güçlerin savaş alanı haline gelen bu coğrafyada artık insanların tahammül edecek takati kalmadı. İnşallah aklı selim egemen olur ve en kısa zaman bütün bu kötülükleri geride bırakacağımıza inanıyorum. Her kötülüğün de varacağı bir yer vardır. Artık bundan ötesi yok."

AA

Anahtar Kelimeler:
GörmezDiyanetKaradavi
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