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Görmez 15 Temmuz şehitlerinin yakınlarıyla görüştü

Diyanet İşleri Başkanı Görmez, kutsal topraklarda bulunan 15 Temmuz şehitlerinin yakınlarıyla bir araya geldi

Görmez 15 Temmuz şehitlerinin yakınlarıyla görüştü

Diyanet İşleri Başkanı Görmez, kutsal topraklarda bulunan 15 Temmuz şehitlerinin yakınlarıyla bir araya geldi

10 Eylül 2016 Cumartesi 10:19
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Görmez 15 Temmuz şehitlerinin yakınlarıyla görüştü
MEKKE -  Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, kutsal topraklarda bulunan 15 Temmuz şehitlerinin yakınlarıyla bir araya geldi. Şehit yakınları için Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Mekke Hac İdaresi Merkezi'nde gerçekleşen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ardından Prof. Dr. Mehmet Görmez, şehitler için dua etti. Dua sırasında kimi şehit yakını göz yaşlarını tutamadı. 

Dua sonrasında şehit yakınları, kaybettikleri hakkında kısa bilgiler vererek kendilerini tanıttı. Şehit yakınları, kendilerini kutsal topraklara davet eden ve organizasyonda emeği geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım başta olmak üzere devlet kademesinde bulunanlara teşekkürlerini iletti.

Tanışma ve kısa sohbetlerin ardından konuşan Görmez, şehit yakınlarının sürekli hüzünlü olmaması gerektiğini kaydetti. Hz. Muhammed'in evladını yitirdiği zaman "Kalp hüzünlenir, göz yaşarır" dediğini, hemen arkasından da "Fakat Rabbimizin razı olmadığı hiçbir söz ağzımızdan çıkmaz." ifadesini kullandığını hatırlatan Görmez, "Kaldı ki, kaybettiğimiz bu canların her biri, Peygamberlerin gıpta ile baktığı bir makama erdiler. Biz bunu gündelik hayatın akışı içerisinde anlamakta zorluk çekiyoruz. Ama Sevgili Peygamberimizin ifadesidir bu. Peygamberin dahi peygamberlikten sonra gıpta ile baktığı bir makam varsa, o da şehadettir." diyerek misafirlerini teskin etti.

"15 Temmuz şehitleri, milletimizi büyük kötülükten kurtardı"
Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Tarihimizde çok şehitlerimiz var. Fakat 15 Temmuz şehitlerinin, çok çok farklı bir yönü var. 15 Temmuz şehitleri, gerçekten ülkemizi, milletimizi, medeniyetimizi çok büyük bir kötülükten, çok büyük bir badireden hatta dağılmaktan kurtardı. Onlar ülkeyi dağılmaktan kurtardı. 15 Temmuz şehitlerine Afrika'daki mazlumlar dua ediyor. Çünkü, Afrika'daki mazlumlar da kaybedecekti eğer, biz, 15 Temmuz gecesinde kaybetseydik. Biz 15 Temmuz gecesinde kaybetseydik, dünyanın bütün mağdurları, mazlumları kimsesiz kalacaktı. Onun için onlar, Cenab-ı Allah lütfettiği büyük bir makama erdiler. Daima onun o büyüklüğünü ve huzurunu hatırlamalıyız."

"Şehitlerimizin isimlerini yaşatacağız"
Çeşitli toplantılarda "Bu seneki hacımız, şehitlere adanmış bir hac olacak" diye açıklamalarda bulunduğunu hatırlatan Görmez, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnşallah onlarla birlikte hac edeceğiz. Onlarla birlikte Arafat'a çıkacağız. Onlarla birlikte tavaf yapacağız. Onlarla birlikte Nina'ya gideceğiz. Tabi bu millete bu kötülüğü reva görenleri de Cenab-ı Allah'a havale ediyoruz. Allah'ın merhameti ne kadar yüce ise azabı, ikabı, laneti de o kadar yüksektir. Onlar da karşılıklarını görecekler."

Diyanet İşleri Başkanlığı olarak 15 Temmuz şehitlerinin adlarını mabetlere, Kur'an kurslarına vermek konusunda çalışma yaptıklarını söyleyen Başkan Görmez, "Şehitlerimizin isimlerini bundan sonra yapılacak nice Kur'an merkezlerine, Kur'an kurslarımıza, camilerimize, mabetlerimize vererek yaşatacak ve ebedileştireceğiz. Kaldı ki, bizim buna ihtiyacımız var. Onların buna ihtiyaçları yoktur. Onların isimlerinin yaşatılmasına hiç bir ihtiyaçları yok. Ama bizim onların isimlerini ebedileştirme ve yaşatmaya ihtiyacımız var." değerlendirmesinde bulundu.

AA

Son Güncelleme: 10.09.2016 10:19
Anahtar Kelimeler:
Görmez15 Temmuzönce Vatan
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