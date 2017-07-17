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Görme engellilere 5 bin gören göz cihazı dağıtılacak

Gören Göz Projesi kapsamında, 41 ilde yaşayan 5 bin görme engelli vatandaşa gören göz cihazları 2018'de bedelsiz olarak dağıtılacak.

Görme engellilere 5 bin gören göz cihazı dağıtılacak

Gören Göz Projesi kapsamında, 41 ilde yaşayan 5 bin görme engelli vatandaşa gören göz cihazları 2018'de bedelsiz olarak dağıtılacak.

17 Temmuz 2017 Pazartesi 13:52
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Görme engellilere 5 bin gören göz cihazı dağıtılacak

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, yaptığı açıklamada, Bakanlık olarak engelliler için birçok proje ürettiklerine değinerek onların hayatta daha fazla yer almaları noktasında ciddi çalışmalar yaptıklarını ve yapmaya devam edeceklerini söyledi.

Bakanlık olarak bugüne kadar görme engelli vatandaşlara 26 ilde 10 bin gören göz cihazı dağıttıklarını hatırlatan Arslan, şöyle devam etti:

"Gar ve i̇stasyon binalarının engellilere uygun hale getirilmesi için platform ve rampalar, özel gişeler ve engelli yardım noktaları yapıldı. Marmaray ve Yüksek Hızlı Trenlerde (YHT) engellilere uygun tasarımlar, havacılıkta 'Engelsiz Havalimanı Projesi', denizcilikte 'Engelsiz Denizler Projesi', engellilere çağrı merkezlerinde istihdam sağlayan 'Ben de Varım Projesi', fiziksel engellerimize tablet bilgisayar kullanmayı sağlayan 'Üçüncü El Projesi', PTT tarafından emekli engellilere elden maaşlarının teslimi, görme engelliler için hissedilebilir yüzey uygulamaları, işaret dili bilen uzmanlara bağlanılarak e-devlet kapısıyla ilgili destek alınan 'e-Devlet'te Engel Yok Projesi', engellilere yönelik tarifeler gibi birçok proje hayata geçirilmiş ve engellilerimizin hayatının kolaylaştırılması sağlanmıştır."

Arslan, Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) desteğiyle yürütülen "Engelliler, Yaşlılar ve Hareket Kısıtlılığı Olanlar İçin Ulaşım Hizmetlerine Erişebilirliğin Geliştirilmesi Projesi"ni ağustos ayında başlatmayı planladıklarının altını çizerek, sosyal bir proje olarak Gören Göz Projesi üçüncü fazının çalışmalarını tamamladıklarını kaydetti.

Haberleşme Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen proje sözleşmesinin yarın imzalanacağını ve çalışmaların başlatılacağını dile getiren Arslan, "Proje kapsamında 41 ilde yaşayan 5 bin görme engellimize gören göz cihazlarını bedelsiz olarak 2018 yılında dağıtacağız ve görme engellilerimizin yaşamını kolaylaştıracağız." diye konuştu.

"Dağıtım yapılacak iller ve tarihleri duyurulacak"

Gelecek yılın ortasından sonra da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından belirlenecek illerde yaşayan görme engellilere cihaz dağıtımlarının gerçekleştirileceğine dikkati çeken Ahmet Arslan, dağıtım yapılacak illerin ve tarihlerin Bakanlık olarak görme engellilere ayrıca duyurulacağını ifade etti.

Arslan, Bakanlıkla ilgili her alanda engellilere yönelik projeler üretmenin en çok önemsedikleri konulardan olmaya devam edeceğini bildirdi.

Gören göz cihazı, görme engellilerin gitmek istedikleri yere yürüyerek veya toplu taşıma araçlarını kullanarak kolay ve hızlı bir şekilde ulaşabilmeleri için körcül haritalar içeren bir navigasyon programı ve ekran okuma desteği, internet tarayıcısı, medya oynatıcısı, e-mail programı, elektronik kitap okuma ve benzeri özellikleri bulunan bir akıllı telefondan oluşuyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Ahmet ArslanGören Göz cihazıGörme Engelliler
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